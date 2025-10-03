Cục Điện ảnh yêu cầu báo cáo, giải trình về phim 'Hãy để tôi toả sáng' 03/10/2025 10:44

(PLO)- Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) đã yêu cầu các đơn vị báo cáo, giải trình về vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến phim "Hãy để tôi toả sáng".

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam đã bày tỏ bức xúc và tẩy chay phim Hãy để tôi toả sáng có Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính vì chứa đường lưỡi bò phi pháp.

Cụ thể, chi tiết đường lưỡi bò nhạy cảm, vi phạm bản quyền lãnh thổ Việt Nam được cho xuất hiện ở gần giữa tập 16, khi nhân vật Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) không thể tham gia hội đồng quản trị của tập đoàn Kim Đạt và bị điều tới huyện Thành An làm rõ việc công trình bị trì hoãn.

Phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có "đường lưỡi bò" đã bị gỡ bỏ trên các nền tảng mạng xã hội sau khi cộng đồng mạng phát hiện và phản đối.

Đến hôm nay, nhiều Fanpage cũng như diễn đàn giải trí đồng loạt thông báo ngưng cập nhật về phim Hãy để tôi tỏa sáng.

Trên các nền tảng trong nước gồm TV 360, VieOn, K+, FPT Play, phim được phát đến tập 15 tính đến sáng 3-10, còn tập 16 chưa lên sóng. Sáng cùng ngày, toàn bộ phim đã được gỡ bỏ trên các nền tảng.

Trao đổi với PLO ngày 3-10, đại diện Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL), cho biết đã yêu cầu các đơn vị báo cáo, giải trình về vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến phim. “Kết quả cuối cùng sẽ được Cục thông báo” - đại diện Cục Điện ảnh thông tin.

Trước đó, loạt phim truyền hình Hãy để tôi tỏa sáng trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025.