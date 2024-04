Xử phạt 1 công ty vì cài đặt sản phẩm quảng cáo vào phim có hình ảnh 'đường lưỡi bò' phi pháp 20/04/2024 08:45

(PLO)- Công ty WPP bị phạt do có hành vi cài đặt sản phẩm quảng cáo của hai nhãn hàng vào nội dung phim 'Flight to you' (Hướng gió mà đi) phát trên mạng xã hội YouTube, trong phim có hình ảnh 'đường lưỡi bò' phi pháp.