Bản tin trưa 21-11: Kịch tính hành trình truy bắt kẻ cướp taxi từ TP.HCM về miền Tây; Bất ngờ với cách 'bà trùm' Xuyên Việt Oil tuyển nhân viên 21/11/2024 11:22

Ngày 20-11, thông tin từ công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết đã bàn giao Lê Thanh Hiền (21 tuổi, quê ở Long Xuyên, An Giang) cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cướp taxi tại phường Tân Tạo, quận Tân Bình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Bến Lức tiếp nhận tin từ Công an TP.HCM đề nghị phối hợp truy bắt kẻ cướp taxi đang di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng về Miền Tây. Công an huyện Bến Lức ngay lập tức đã chỉ đạo công an các xã triển khai lực lượng phối hợp cùng các tổ an ninh trật tự cơ sở lập chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1.