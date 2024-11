Bản tin trưa 17-11: Hé lộ những chi tiết hiện trường bất thường vụ bệnh nhân ung thư tử vong ở phòng trọ 17/11/2024 11:52

Ngày 16-11, Công an phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc người bệnh đến điều trị ung thư tử vong lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an đã mời nhiều người biết vụ việc, người liên quan, chủ khu trọ nơi có người tử vong lên làm việc. Trong đó có người được cho là bác sĩ của một phòng khám gần đó.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định người tử vong là bà TTP (tên viết tắt) (64 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh), trên thi thể bà P có vết mổ tại các vùng bẹn, lưng và cổ. Ngoài ra, theo báo cáo của Bệnh viện Lê Văn Việt, khi nhận được thông tin, ê-kíp cấp cứu của Trạm cấp cứu vệ tinh thuộc Bệnh viện đến phòng trọ thì ghi nhận nhiều chi tiết hiện trường bất thường vụ bệnh nhân ung thư tử vong ở phòng trọ tại TP.HCM.