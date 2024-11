Bắt kẻ cướp taxi ở TP.HCM đang trên đường tẩu thoát về miền Tây 20/11/2024 21:17

(PLO)- Kẻ cướp taxi ở TP.HCM đang tẩu thoát trên quốc lộ 1 thì bị lực lượng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An chốt chặn bắt giữ.

Ngày 20-11, thông tin từ công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết đã bàn giao Lê Thanh Hiền (21 tuổi, quê ở Long Xuyên, An Giang) cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cướp taxi tại phường Tân Tạo, quận Tân Bình.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Bến Lức tiếp nhận tin báo có kẻ cướp taxi ở TP.HCM và đang di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng về tỉnh Miền Tây.

Kẻ cướp taxi ở TP.HCM đã điều khiển xe tông vào đuôi ô tô tải. Ảnh: CTV

Công an huyện Bến Lức đã chỉ đạo công an các xã triển khai lực lượng phối hợp cùng các tổ an ninh trật tự cơ sở lập chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1.

Chỉ sau thời gian ngắn, chốt chặn tại xã Phước Lợi phát hiện chiếc taxi loại 5 chỗ 50H-531.78 lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 1 có dấu hiệu khả nghi nên ra tín hiệu dừng phương tiện.

Tuy nhiên, tài xế chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh và tháo chạy nên tổ công tác đã tổ chức truy đuổi.

Lê Thanh Hiền bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CTV

Tài xế taxi tiếp tục tăng ga tháo chạy đến ngã tư Long Kim thuộc thị trấn Bến Lức thì không làm chủ được tình huống và tông vào đuôi một ô tô tải đang lưu thông phía trước.

Tổ công tác phối hợp với Công an thị trấn Bến Lức tiếp cận phương tiện khống chế bắt giữ tài xế.

Lúc này, lực lượng công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường áp giải Lê Thanh Hiền. Công an huyện Bến Lức sau đó đã bàn giao Hiền và tang vật cho Công an phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM, xử lý.