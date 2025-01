Cảnh sát đến bệnh viện Long An bắt nghi can giết người ở Bến Tre 18/01/2025 13:39

(PLO)- Sau khi gây án ở Bến Tre và bị thương, nghi can đến Bệnh viện đa khoa Long An điều trị thì bị bắt.

Ngày 18-1, Công an tỉnh Long An đã bàn giao Đặng Minh Hiền (21 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An) cho Công an tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi giết người.

Chiều 17-1 trên địa bàn xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xảy ra vụ L.M.K (37 tuổi, ngụ xã Tân Phú) bị sát hại với nhiều vết thương vùng đùi và lưng.

Nghi can Đặng Minh Hiền bị công an bắt giữ khi đang điều trị vết thương tại Bệnh viện đa khoa Long An. Ảnh: QD

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cùng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nhanh chóng đến hiện trường, khẩn trương xác minh điều tra truy bắt kẻ gây án.

Đến 19 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và Công an tỉnh Long An đã làm rõ nghi phạm trong vụ án chính là Đặng Minh Hiền.

Theo xác minh, người này đang có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An để điều trị vết thương.

Qua làm việc ban đầu, Hiền khai nhận dùng dao đâm chết anh L.M.K để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra làm rõ .