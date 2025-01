Bộ Công an thông tin về tình hình trật tự xã hội trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 27/01/2025 20:34

(PLO)- Trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng công an đã xử lý 445 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội.

Ngày 27-1, Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 25-1 đến 27-1) lực lượng công an đã phát hiện, tiếp nhận, xử lý 445 vụ việc với 492 người vi phạm pháp luật.

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội 248 vụ với 274 người. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ 50 vụ với 49 người. Tội phạm ma túy 66 vụ với 132 người...

Cạnh đó, cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 78 người, bị thương 114 người; 33 vụ cháy tại 20 địa phương, không gây thiệt hại về người. Hiện Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản.



Về kết quả thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an các đơn vị, địa phương khởi tố 415 vụ, 690 bị can.

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội 230 vụ, 374 bị can. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ 33 vụ, 61 bị can.

Vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm có 1 vụ; tội phạm ma túy 119 vụ, 226 bị can; tội phạm sử dụng công nghệ cao có 4 vụ.

Công an cũng bắt 91 vụ với 526 người đánh bạc; 14 người truy nã; vận động thu hồi 17 khẩu súng, hơn 3000 viên đạn...