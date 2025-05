Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Động thái tích cực từ cơ quan tố tụng 05/05/2025 06:19

(PLO)- Các quyết định của Bộ Công an cùng VKSND Tối cao đang được dư luận hết sức đồng tình. Theo chỉ đạo của Bộ Công an và VKSND Tối cao, những cán bộ, công chức làm sai sẽ bị xử nghiêm.

Trong vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, để phản hồi đề nghị của Bộ Công an, Viện trưởng VKSND Tối cao đã yêu cầu và ngay sau đó (ngày 3-5), viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long đã hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn. Có thể nói các quyết định của Bộ Công an cùng VKSND Tối cao đang được dư luận hết sức đồng tình.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã mời đại diện gia đình bé Trân đến cung cấp chứng cứ và trình bày về những vấn đề còn chưa được làm rõ của vụ tai nạn giao thông. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Trước đó, ngay sau khi có thông tin người cha nổ súng bắn tài xế xe tải gây tai nạn làm chết con gái mình xảy ra ở Vĩnh Long, Bộ Công an đã vào cuộc khẩn trương và quyết liệt. Cụ thể, Bộ Công an đã lập tức cử tổ công tác vào làm việc trực tiếp với Công an tỉnh Vĩnh Long để nắm sự việc. Đồng thời, bộ chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông làm bé Bảo Trân (con gái ông Nguyễn Vĩnh Phúc) tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại vụ việc. Bộ cũng chỉ đạo địa phương khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ diễn biến hành vi gây án của ông Phúc và các tình tiết liên quan, trong đó có nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án...

Ngay sau khi có kết quả xác minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao ra quyết định và chỉ đạo cấp dưới giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện và triệt để.

Nếu cơ quan điều tra và VKSND ở Trà Ôn, Vĩnh Long xem xét thấu đáo, chính xác vụ việc thì số người chết chỉ dừng lại ở 1 người; tuy nhiên đáng tiếc là đến nay đã có 2 người chết, 1 người bị thương nặng, khiến dư luận xót xa, bất bình…

Đầu tiên phải thấy rất đau lòng khi tiếp sau vụ tai nạn giao thông đó thì cha đứa trẻ đã hành xử rất tiêu cực. Theo đó, sau khi bị VKSND hai cấp tỉnh Vĩnh Long bác đơn khiếu nại (quyết định không khởi tố vụ án hình sự), ngày 28-4, người cha đã bắn tài xế xe tải gây ra tai nạn giao thông khiến con gái ông tử vong. Sau đó, người cha đã dùng súng tự tử; còn tài xế xe tải bị trọng thương, đang được điều trị.

Đáng lưu ý là theo kết quả kiểm tra, xem xét của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao thì có căn cứ xác định tài xế xe tải có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (theo khoản 1 Điều 260 BLHS).

Chi tiết là tài xế đó đã tránh, vượt xe khi không bảo đảm đủ điều kiện an toàn theo luật định (phía trước có chướng ngại vật, có xe chạy ngược chiều). Do đó, việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự cùng việc hai viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long lần lượt bác đơn khiếu nại của cha đứa trẻ là sai trái.

Vậy là tới đây tội trạng, hình phạt của tài xế làm chết đứa trẻ sẽ được phán xét cụ thể. Vụ án giết người mà cha đứa trẻ là thủ phạm cũng sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

Điều gây thắc mắc lúc này là vì sao Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn có hai lần ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoàn toàn sai trái. Lần đầu, căn cứ không khởi tố là “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết” (theo khoản 7 Điều 157 BLTTHS). Ông Phúc khiếu nại, VKSND huyện Trà Ôn chấp nhận một phần khiếu nại, hủy quyết định không khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, đến lần hai, căn cứ không khởi tố lại là “không có sự việc phạm tội” (theo khoản 1 Điều 157 BLTTHS). Đến đây thì có lẽ niềm tin vào công lý vừa nhen nhóm trong lòng người cha đã vụt tắt.

Với căn cứ nêu ở lần đầu thì đứa trẻ bị cơ quan CSĐT cho là người thực hiện tội phạm nhưng vì trẻ xấu số qua đời nên mới xếp lại hồ sơ. Giải thích sao cho lọt tai nhận định này bởi đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi, không thể nào bị xem là có “hành vi nguy hiểm cho xã hội” khi tham gia giao thông?

Với điều chỉnh ở lần hai, có thể thấy rằng quan điểm của VKS khi hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự (lần đầu) là do áp dụng “sai căn cứ” chứ không phải là “không có căn cứ”. Đến đây, ắt cố biện bạch kiểu gì cũng không được bởi lẽ hiện trường vụ án thể hiện quá rõ trách nhiệm pháp lý của mỗi bên.

Ấy thế mà ở cả hai lần ra quyết định, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn đều bỏ qua dấu hiệu phạm tội của tài xế; còn VKSND hai cấp thì cả ba lần giải quyết khiếu nại đều không làm tròn chức năng kiểm sát của mình…

Không thể nào chấp nhận đứa con gái bé bỏng của mình chết tức tưởi còn kẻ gây án lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người cha đã chọn cách tự giải quyết tiêu cực để đòi lại công lý cho con. Nếu cơ quan điều tra và VKSND ở Trà Ôn, Vĩnh Long xem xét thấu đáo, chính xác vụ việc thì số người chết chỉ dừng lại ở 1 người; tuy nhiên đáng tiếc là đến nay đã có 2 người chết, 1 người bị thương nặng; khiến dư luận xót xa, bất bình…

Thân phận pháp lý của người cha và của tài xế có dấu hiệu phạm tội trong vụ án giao thông cũng bị đổi theo khiến nỗi đau của các thân nhân vì thế mà tăng lên gấp nhiều lần. Vụ án “dùng súng bắn tài xế gây ra tai nạn cho con” đang trong quá trình điều tra và biết đâu cái vòng luẩn quẩn cứ bám vào người cha rồi cũng kết thúc ở kết luận: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”. Thật đau lòng!

Theo chỉ đạo của Bộ Công an và VKSND Tối cao, những cán bộ, công chức làm sai sẽ bị xử nghiêm. Chắc chắn không có chế tài nào bù đắp được các thiếu sót, mất mát lớn đã xảy ra nhưng cũng mong đây là bài học đắt giá để những người thực thi pháp luật không để xảy ra những bi kịch tương tự.