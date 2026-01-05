TP.HCM DỐC SỨC CHIA SẺ VỚI NGƯỜI DÂN THỦ THIÊM - BÀI 4 Người dân Thủ Thiêm từng bước an cư lạc nghiệp 05/01/2026 06:01

(PLO)- Sau kết luận về ranh quy hoạch của Thanh tra Chính phủ và chính sách bồi thường bổ sung của TP.HCM, đa số bà con Thủ Thiêm đồng thuận, nhận đất xây nhà, dần ổn định cuộc sống.

Có mặt tại khu tái định cư 1,8ha ở Thủ Thiêm những ngày đầu năm, trước mắt chúng tôi là hình ảnh phố xá khang trang, sạch đẹp. Những ai trước đây từng đến nơi này giờ chắc sẽ ngỡ ngàng. Sau bao thăng trầm, diện mạo đô thị hiện đại đã thành hình, người dân nơi đây đã dần ổn định cuộc sống.

Nhiều nhà phố cao tầng đã được xây dựng khang trang trên các tuyến đường Phạm Văn Ngôn, Bạch Đông Ôn, đường D5, đường số 8… Ảnh: THUẬN VĂN

Người dân đồng thuận với chính sách mới

Còn nhớ ngày 4-9-2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 1483 về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm, TP.HCM. Theo thông báo này, Thanh tra Chính phủ xác định khu đất 4,39 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ (nay là phường An Khánh, TP.HCM) nằm ngoài ranh quy hoạch theo Quyết định 367/1996 của Thủ tướng.

Ngay sau thông báo của Thanh tra Chính phủ, chính quyền TP.HCM đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với 331 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi trong phần diện tích 4,39 ha này.

Bà NTY (64 tuổi) kể, khi mới về, khu vực 1,8 ha này còn vắng vẻ, hoang sơ, đa phần là đất trống. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm, nhiều hộ dân đã về đây xây dựng, cùng nhau an cư lạc nghiệp.

Theo lãnh đạo Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng (Ban BTGPMT) TP Thủ Đức (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM), qua tiếp xúc, vận động, tỉ lệ đồng thuận của người dân với chính sách khá cao, đạt tỉ lệ hơn 88,8%.

Khu vực mặt tiền đường chủ yếu bà con kinh doanh, buôn bán. Ảnh: THUẬN VĂN

Lãnh đạo Ban BTGPMT TP Thủ Đức cho biết Quyết định 1945/2020 của UBND TP.HCM đã quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi trong phần diện tích 4,39 ha.

Trong đó, TP sử dụng quỹ nền đất, căn hộ tại các khu tái định cư của KĐTM Thủ Thiêm, gồm: khu 30 ha Nam Rạch Chiếc, khu 50 ha phường Cát Lái, khu 17,3 ha phường An Phú - Bình Khánh (nay là phường Bình Trưng và phường An Khánh), khu 38,4ha phường Bình Khánh (nay là phường An Khánh). Đặc biệt, UBND TP.HCM đã chấp thuận điều chỉnh quy hoạch ba lô đất tại phường Bình Khánh (nay là phường An Khánh) với diện tích khoảng 1,8 ha, sử dụng 198 nền đất tại đây để bố trí tái định cư cho người dân.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi trong phần diện tích 4,39 ha theo phương thức giao nhà ở, đất mới. Đến nay, các hộ dân đã đồng thuận nhận nền đất để xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống sau di dời.

Một số công trình, nhà ở cũng đang xây dựng, hoàn thiện. Ảnh: THUẬN VĂN

Đổi đời sau khi hoán đổi nền đất và xây nhà Nhớ lại khoảng thời gian trước, ông PKH (56 tuổi, một trong những người đầu tiên về khu vực này xây nhà sinh sống) cho biết sau khi nhận khoản tiền bồi thường từ nhà nước và rời đi, ông dùng vốn để đầu tư đất đai, còn gia đình thì thuê nhà ở. Đồng thời, ông phải thuê thêm mặt bằng để buôn bán với chi phí khoảng 20 triệu đồng/tháng. Trải qua 3-4 lần thay đổi chỗ ở và thuê mặt bằng gian truân, đến khi có chính sách hoán đổi nền đất, ông H không ngần ngại về đây xây nhà ngay. “Lúc đấy tôi tưởng mình như trúng số độc đắc” - ông H bày tỏ. Niềm vui ấy càng lớn hơn khi giá trị tài sản ông nhận được không hề nhỏ. Ông H cho biết, hiện tại giá nhà đất tại khu vực này đã tăng rất cao, giao dịch trên thị trường vào khoảng hơn 300 triệu đồng/m2.

Sức sống mới tại khu tái định cư 1,8 ha

Chiều ngày 3-1, có mặt tại khu vực 1,8 ha được bố trí tái định cư cho 198/331 hộ dân được xác định ngoài ranh quy hoạch theo Thông báo 1483/2018 của Thanh tra Chính phủ, chúng tôi ghi nhận nhiều nhà phố cao tầng đã được xây dựng khang trang trên các tuyến đường Phạm Văn Ngôn, Bạch Đông Ôn, đường D5, đường số 8…

Cạnh đó, một số ngôi nhà cũng đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện. Nhộn nhịp nhất là những căn nhà trên đường Phạm Văn Ngôn, đối diện chợ Bình Khánh, nằm san sát nhau. Khu vực này chủ yếu bà con kinh doanh, buôn bán.

Nhiều hộ dân xây nhà để an cư. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại đây, chúng tôi gặp bà NTY (64 tuổi), người mới chuyển về khu vực này sinh sống được hơn một năm. Năm 2011, sau khi bàn giao đất cho nhà nước, bà Y được bố trí tạm cư tại một chung cư gần chợ Bình Khánh. Trong khoảng thời gian đó, để trang trải cuộc sống, bà thuê mặt bằng bên ngoài đường Lương Định Của để mở tiệm tạp hóa.

Đến năm 2020, khi thực hiện chính sách bổ sung cho người dân thuộc khu 4,39 ha, bà Y được hoán đổi một nền đất diện tích khoảng 70m2. Theo quy hoạch, căn nhà được phép xây dựng quy mô 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu và 1 sân thượng.

Khu vực 1,8ha được bố trí tái định cư bổ sung cho 198/331 hộ dân được xác định ngoài ranh quy hoạch thời điểm ban đầu. Ảnh: THUẬN VĂN

Năm 2023, gia đình bà quyết định về đây cất nhà, ổn định cuộc sống. “Lúc nghe được hoán đổi nền đất, tôi mừng và bất ngờ lắm” – bà Y nhớ lại.

Bà kể, khi mới về, khu vực 1,8 ha này còn vắng vẻ, hoang sơ, đa phần là đất trống. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm, nhiều hộ dân đã về đây xây dựng, cùng nhau an cư lạc nghiệp.

Theo bà Y, quá trình xây dựng nhà của bà được chính quyền địa phương hỗ trợ rất nhiệt tình, thủ tục cấp phép cũng diễn ra nhanh chóng. “Cán bộ ở phường cũng biết mình khổ cực nhiều năm nên quan tâm, hỗ trợ thủ tục dễ dàng, nhanh chóng lắm. An ninh trật tự ở đây rất đảm bảo, giúp mình an tâm sinh sống” - bà Y chia sẻ.

Bà Y bộc bạch thêm: “Giờ được như vầy là mừng quá rồi, cũng chẳng biết mong muốn gì hơn, chỉ mong cuộc sống ngày càng ổn định, buôn bán kiếm sống hàng ngày thôi”.

Diện mạo mới, khang trang tại khu tái định cư Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG KIM

Gần đó, chúng tôi gặp ông PKH (56 tuổi), một trong những người đầu tiên về khu vực này xây nhà sinh sống. Ông H kể: “Sau khi có chính sách bổ sung là tôi nhận đất ngay rồi xây dựng nhà để sớm ổn định cuộc sống. Có thể nói tôi là hộ xây dựng đầu tiên ở đây, sau đó người dân mới bắt đầu xây dựng liên tục”.

Ông H cho biết hiện tại cuộc sống đã đi vào nề nếp, không còn cảnh xáo trộn như trước. Là người gắn bó hàng chục năm với mảnh đất Thủ Thiêm, ông H nhớ lại cảnh quan trước đây chủ yếu là nhà cấp 3, cấp 4, nhiều khu vực còn hoang sơ, cây cối um tùm. Tuy nhiên hiện nay, đường sá, nhà cửa đã khang trang, khác một trời một vực so với trước đây.

Ông H nói ông tin rằng nếu thực hiện đúng quy hoạch của KĐTM Thủ Thiêm, nơi này sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. “Tôi mong thời gian tới sẽ có nhiều người dân về đây sinh sống, nhất là ở các khu nhà tái định cư. Qua đó, khu vực này sẽ sôi động, nhộn nhịp hơn và mọi người sẽ làm ăn, buôn bán tốt hơn…” - ông H chia sẻ.