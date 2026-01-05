Đấu thầu Dự án đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột: Chủ doanh nghiệp khai đưa tiền 'thành thói quen' 05/01/2026 12:43

(PLO)- Trong vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Đắk Lắk, bị cáo là chủ doanh nghiệp khai việc đưa tiền thành thói quen, chỉ để bồi dưỡng cán bộ, không phải để giúp làm sai.

Ngày 5-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban QLDA Đắk Lắk), Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Đắk Lắk) về tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Sài Gòn), Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, sau khi được lãnh đạo tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý, các bị cáo Hải, Cương đã gặp gỡ, đề nghị các bị cáo Hạ, Từ tạo điều kiện cho 3 Công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 3 giá trị 522 tỉ đồng, gói thầu số 4 trị giá 505 tỉ đồng của Dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Lê Đình Hải đưa hối lộ 6,2 tỉ đồng, bị cáo Hoàng Đình Chương đưa hối lộ 4,9 tỉ đồng cho 2 cựu lãnh đạo Ban QLDA. Bị cáo Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ số tiền 5,1 tỉ đồng, bị cáo Bùi Văn Từ nhận hối lộ 6 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Lời khai về thông lệ

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Đình Hải thừa nhận quá trình tham gia đấu thầu tại Dự án Dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột, bị cáo đã có thỏa thuận riêng với từng bị cáo Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ.

Theo nhận thức của ông Hải, đây là 2 người có quyền hạn, có điều kiện để giúp Công ty Sài Gòn trúng thầu, được thi công dự án. Theo thỏa thuận này, ông Hải đã gặp và đưa tiền cho bị cáo Hạ tại nhà, tổng số tiền 3,2 tỉ đồng, đưa làm hai lần.

“Tiền được bọc trong túi ni-lông rồi cho vào túi xách giấy, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng. Tôi đưa tiền và nói cảm ơn anh”- ông Lê Đình Hải khai.

Đối với bị cáo Phạm Văn Từ, ông Hải khai đưa tiền một lần, 3 tỉ đồng, vào tháng 4-2022, tại một quán cà phê ở phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Ngoài ra, ông Hải còn khai có bồi dưỡng cho một cán bộ tên Tuấn, về số tiền bị cáo không nhớ rõ lắm, có lẽ là 120 triệu đồng. Việc đưa tiền diễn ra sau khi trúng thầu, trước khi trúng thầu, ông Hải không có thỏa thuận với ông Tuấn, ông Tuấn cũng không đòi hỏi.

Doanh nghiệp của ông Hải còn đưa 2 triệu đồng cho một cán bộ tên Bách mỗi khi làm nghiệm thu, thanh toán, tổng cộng hơn 10 lần.

“Các hồ sơ thanh toán của công ty đều đảm bảo, việc đưa tiền không phải là để giúp làm sai. Chúng tôi chỉ bồi dưỡng cán bộ”- ông Hải giải thích và nói thêm “có cái dở là đưa thành thói quen”.

Về nguồn tiền sử dụng để đưa hối lộ, tại tòa, ông Hải khai đó tiền từ công ty. Mỗi dự án, Công ty sẽ trích một phần để làm quỹ.

Tuy nhiên, chủ tọa nhắc lại lời khai tại CQĐT, bị cáo nói rằng đó là tiền của cá nhân bị cáo. Sau đó, ông Hải xác nhận lại lời khai tại CQĐT là đúng, đó là tiền cá nhân của ông Hải.

Bị cáo Hoàng Đình Chương cũng thừa nhận có thỏa thuận với hai bị cáo Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ nhưng không nhớ gặp ở đâu, thỏa thuận chi 3% cho bị cáo Hạ, chi 3 tỉ đồng cho bị cáo Từ khi trúng thầu.

Sau đó, cấp dưới của bị cáo Chương đã liên hệ với Ban QLDA để nhận file dự toán, thiết kế kỹ thuật của dự án để làm hồ sơ dự thầu. Việc có file tài liệu này giúp điều chỉnh hồ sơ dự thầu cho dễ làm.

Bị cấm nhưng không nghiêm trọng

Trước lời khai của 2 giám đốc doanh nghiệp, bị cáo Phạm Văn Hạ thừa nhận có việc chuyển file tài liệu dự án cho doanh nghiệp, có việc nhận tiền.

Tuy nhiên, ông Hạ khai rằng ông được anh em cấp dưới báo cáo là doanh nghiệp xin các file tài liệu đó.

“Anh em báo cáo việc này bị cấm nhưng không nghiêm trọng vì các thông số hồ sơ mời thầu đều đăng công khai trên mạng. Nếu cho thì cũng chỉ giúp DN đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ dự thầu” – ông Hạ giải trình về tham mưu của cấp dưới. Từ tham mưu này, ông Hạ quyết định “thế thì đưa cho họ”.

Ông Hạ thừa nhận: “Bị cáo là người đứng đầu, bị cáo phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Bị cáo tin tưởng cấp dưới của mình nhưng có sai thì vẫn là trách nhiệm của bị cáo”.

Về việc nhận tiền, ông Hạ thừa nhận đã nhận tiền từ bị cáo Hải, nhận tiền từ bị cáo Chương, tổng số tiền 5,1 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Bùi Văn Từ, cựu Phó giám đốc Ban QLDA không phản bác lời khai của các bị cáo, không thay đổi lời khai tại CQĐT. Ông Từ khai bản thân là Phó Giám đốc Ban QLDA, phụ trách Phòng Kế hoạch và Văn phòng.

“Bị cáo không ký hồ sơ, bị cáo chỉ chỉ đạo chung, giúp giám đốc Ban đôn đốc ở dưới”-ông Từ nói.

Về việc thỏa thuận với DN, ông Từ khai “sau khi họp giao ban xong, lãnh đạo tỉnh gọi anh em bị cáo lại và bảo tạo điều kiện cho DN”. Sau này về, ông Từ có trao đổi với 2 bị cáo Hải, Chương về việc tham gia đấu thầu, trúng thầu.

Thừa nhận đã cầm 6 tỉ đồng từ 2 bị cáo đưa hối lộ, ông Từ nói rằng “bị cáo rất ăn năn về việc làm của mình, bị cáo đã khai báo thành khẩn, mong HĐXX xem xét”.