Đề xuất các trường hợp cách chức cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tòa án 04/01/2026 11:17

(PLO)- TAND Tối cao đề xuất hai trường hợp đương nhiên cách chức vụ đang đảm nhiệm là bị kết tội mà không được hưởng án treo và bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

TAND Tối cao vừa ban hành dự thảo thông tư quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, tạm đình chỉ công tác, luân chuyển, điều động, biệt phái các chức vụ lãnh đạo, quản lý của TAND.

Các trường hợp cách chức

Thông tư này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, cách chức, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (gọi là cán bộ lãnh đạo, quản lý) của tòa án nhân dân.

Các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong TAND tại TAND Tối cao gồm Phó Chánh án; Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương. Tại TAND cấp tỉnh gồm Chánh án, Phó Chánh án; Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

Đáng chú ý, tại Điều 20 dự thảo thông tư đã quy định về các trường hợp cách chức. Theo đó, có 2 trường hợp đương nhiên cách chức chức vụ đang đảm nhiệm là bị kết tội bằng bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà không được hưởng án treo và bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Đối với các trường hợp đề nghị cách chức chức vụ đang đảm nhiệm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cán bộ có thể bị cách chức chức vụ đang đảm nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng;

- Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

- Vi phạm quy định của Đảng, của TAND về công tác tổ chức, cán bộ, gây ảnh hưởng đến uy tín của TAND;

- Vi phạm quy định của Luật Tổ chức TAND về những điều Thẩm phán không được làm;

- Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Các trường hợp tạm đình chỉ công tác

Cạnh đó, tại Điều 22 của dự thảo đã quy định về các căn cứ tạm đình chỉ công tác. Theo đó, căn cứ tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết khi:

- Cán bộ có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân.

- Cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ.

- Cán bộ đang bị xem xét, xử lý kỷ luật mà cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong quá trình xem xét, xử lý vi phạm của bản thân hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác để tác động, gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý.

- Cán bộ bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức và đang trong thời gian chờ xem xét, xử lý chức vụ chính quyền mà nếu tiếp tục công tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cấp Uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Căn cứ tạm đình chỉ công tác trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng khi:

- Cán bộ bị khởi tố bị can để phục vụ công tác điều tra.

- Trong quá trình xem xét, xử lý hành vi vi phạm của cán bộ, có cơ sở xác định phải xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc xử lý bằng pháp luật hình sự mà cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có văn bản đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ.

Về thẩm quyền tạm đình chỉ công tác, Chánh án TAND Tối cao quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Phó Chánh án TAND Tối cao; Vụ trưởng, phó vụ trưởng và tương đương tại các đơn vị thuộc TAND Tối cao, công chức tại các đơn vị thuộc TAND Tối cao; chánh án TAND cấp tỉnh.

Chánh án TAND cấp tỉnh quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: Phó chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án TAND khu vực, người làm việc trong TAND cấp tỉnh.

Giám đốc Học viện, Tổng biên tập Báo Công lý, Tổng biên tập Tạp chí TAND quyết định tạm đình chỉ công tác đối với: trưởng, phó phòng và tương đương trực thuộc và người làm việc trong đơn vị của mình.

Chánh án TAND khu vực quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Chánh án TAND khu vực, công chức trong TAND khu vực.