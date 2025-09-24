Quy định mới về thẩm quyền kỷ luật cán bộ nghỉ hưu bị xóa tư cách chức vụ 24/09/2025 16:03

(PLO)- Những người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn và người giữ chức vụ, chức danh do Quốc hội bầu sẽ do Thủ tướng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định kỷ luật.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 251/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 172/2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23-9-2025.

Cụ thể, Nghị định 251 sửa đổi Điều 22 Nghị định 172 về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.

Theo đó, trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì cấp có thẩm quyền bầu, phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm hoặc chỉ định giữ chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật.

Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì cấp có thẩm quyền bầu, phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm hoặc chỉ định giữ chức vụ, chức danh ra quyết định xử lý kỷ luật.

Hai trường hợp trên không bao gồm với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn và người giữ chức vụ, chức danh do Quốc hội bầu. Những trường hợp này do Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định xử lý kỷ luật.

Nghị định 251/2025 cũng sửa đổi, bổ sung Điều 23 Nghị định 172/2025 về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.

Cụ thể, trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quá trình công tác; căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Thường trực ủy ban Công tác đại biểu đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng trước thời điểm thôi việc, nghỉ hưu đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc này đồng thời gửi tới Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Với trường hợp chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quá trình công tác; cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định việc xử lý kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.