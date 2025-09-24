Ông Trần Cẩm Tú: Các cơ quan Đảng Trung ương đã tham mưu về sắp xếp tổ chức bộ máy 24/09/2025 11:52

(PLO)- Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trong Quý IV-2024, các cơ quan Đảng Trung ương đã tham mưu, phối hợp tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính chiến lược, đột phá, có ý nghĩa lịch sử, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sáng 24-9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho trên 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I. Ảnh: CTV

Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhấn mạnh Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá toàn diện sâu sắc những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, Đại hội sẽ thảo luận cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Với phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển”, ông Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu dự Đại hội đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo các văn kiện của Đảng bộ và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng sâu sắc, với vai trò tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ sẽ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, trung thành, tận tụy, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chung sức đồng lòng cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày sách tại Đại hội. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

Nhiều điểm mới trong công tác cán bộ

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và các cấp ủy đã quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, bám sát tình hình thực tiễn để thể chế hóa, cụ thể hóa thông qua việc xây dựng, ban hành kịp thời chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình của Đảng bộ. Qua đó, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, từ quý IV-2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, trong thời gian rất ngắn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Đảng Trung ương tham mưu, phối hợp tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính chiến lược, đột phá, có ý nghĩa lịch sử, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Kết quả đạt được cho thấy đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có đầy đủ căn cứ, cơ sở khoa học, chính trị, pháp lý và thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao.

Đến nay, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành vượt tiến độ, mục tiêu đề ra với khối lượng công việc rất lớn, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Sau một thời gian hoạt động đã khẳng định mô hình Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương là quyết sách chiến lược đúng đắn, kịp thời của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và niềm tin của nhân dân với Đảng…

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai toàn diện, đồng bộ, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ.

Việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt kết quả thiết thực.

Công tác cán bộ được đặc biệt chú trọng, có nhiều đổi mới; công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ. Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, tính chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được nâng lên rõ rệt.

Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương.

Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được tăng cường; nhiều nhiệm vụ lớn, phức tạp được triển khai quyết liệt, hiệu quả và đã hoàn thành tốt khối lượng rất lớn các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị.

Công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đổi mới, đi vào chiều sâu. Chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc định hình chủ trương, chính sách lớn của Đảng. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

Trên 98% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Báo cáo chính trị Đại hội được trình bày tại Đại hội đánh giá những ưu điểm và nguyên nhân; hạn chế và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Mục tiêu chung được xác định là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, toàn diện, kiểu mẫu, tương xứng với vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương về nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, cơ quan tư pháp tối cao.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực nghiên cứu, tham mưu chiến lược, bản lĩnh, kỷ luật, gương mẫu, trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đổi mới sáng tạo, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, năng lực tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; xây dựng và thực thi pháp luật; tăng cường hiệu quả lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Báo cáo chính trị cũng đề cập các chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện chất lượng, hiệu quả chương trình công tác hằng năm; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Đáng chú ý, trên 98% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% đảng ủy trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 95% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cùng với đó, hoàn thiện và vận hành đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên, tổ chức đảng, văn bản điều hành trên nền tảng số; 100% tổ chức đảng trực thuộc triển khai ứng dụng phần mềm công tác đảng và tổ chức phòng họp không giấy; 100% cán bộ được tập huấn và vận hành thành thạo về chuyển đổi số trong công tác đảng.

Một chỉ tiêu quan trọng khác là tham mưu và thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các chương trình, đề án được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; 100% văn bản tham mưu, đề xuất của các cơ quan Đảng Trung ương được đánh giá có giá trị chỉ đạo thực tiễn cao, bảo đảm đúng, trúng, kịp thời, khả thi, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…