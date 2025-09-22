Trung tướng Lê Quang Đạo giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam 22/09/2025 16:44

Ngày 22-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Lê Quang Đạo được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: QH

Trung tướng Lê Quang Đạo sinh năm 1971, quê ở Ninh Bình; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn. Từ năm 2011-2019, ông lần lượt giữ cương vị Phó Tham mưu trưởng rồi Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn; Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn.

Đến tháng 1-2020, ông Lê Quang Đạo được bổ nhiệm chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Chín tháng sau đó, ông làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

Tháng 10-2021, ông Lê Quang Đạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.