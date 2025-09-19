Thiếu tướng Lê Đình Cường giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam 19/09/2025 09:04

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo của một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Thông tấn xã Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với Phó Đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11-9-2025.

Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với Phó Đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm. Ảnh: HẢI QUÂN VIỆT NAM

Tư lệnh Quân chủng Hải quân Trần Thanh Nghiêm sinh năm 1970, quê ở Ninh Bình; là cử nhân quân sự, cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 5-2023, ông Trần Thanh Nghiêm là Phó Đô đốc Hải quân.

Thủ tướng cũng có quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18-9-2025.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: CẢNH SÁT BIỂN

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3 đối với Thiếu tướng Hà Tất Đạt. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11-9-2025.

Cùng đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17-9-2025.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng sinh năm 1970, cử nhân ngành kỹ thuật điện tử - Đại học Bách khoa Hà Nội, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng đã trải qua các chức vụ là Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn - TTXVN, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn – TTXVN. Từ tháng 9-2020, ông là Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.