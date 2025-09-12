Kỳ họp Quốc hội cuối nhiệm kỳ khóa XV dự kiến 42 ngày, xem xét công tác nhân sự 12/09/2025 17:41

(PLO)- Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV dự kiến làm việc trong khoảng 42 ngày và có hai phương án bố trí thời gian họp.

Chiều 12-9, tại Phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến lần 2 vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 QH khóa XV.

Kỳ họp 10 dự kiến diễn ra trong 42 ngày

Báo cáo về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Lê Quang Tùng, cho biết Kỳ họp 10 dự kiến có tổng thời gian làm việc là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH hai phương án bố trí thời gian.

Quang cảnh Phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Cụ thể, với phương án 1, kỳ họp tiến hành theo hai đợt với thời gian nghỉ giữa hai đợt là 8 ngày. Đợt 1 là 28 ngày (từ thứ Hai ngày 20-10 đến hết thứ Bảy ngày 22-11); đợt 2 là 14 ngày (từ thứ Hai ngày 1-12 đến hết thứ Năm ngày 18-12; dự phòng ngày 19-12).

Phương án 2, QH họp liên tục để Kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12-12; dự phòng ngày 13-12) nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026.

Văn phòng QH dự kiến bố trí cơ bản các dự án luật, nghị quyết có thời gian thảo luận Tổ 0,25 ngày/dự án và thảo luận Hội trường 0,5 ngày/dự án. Đồng thời, bố trí một ngày đầu tháng 11 để QH thảo luận ở Tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; có bố trí QH tiếp tục thảo luận Tổ đối với 02 dự án là Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND (sửa đổi), Luật Quy hoạch (sửa đổi).

Hai dự án luật này đã được QH thảo luận Tổ, Hội trường tại Kỳ họp thứ 8 và Kỳ họp thứ 9, tuy nhiên tại lần trình này có thay đổi về phạm vi từ sửa đổi, bổ sung một số điều sang sửa đổi toàn diện.

Văn phòng QH cũng dự kiến thời gian tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này là hai ngày (giảm một ngày so với dự kiến ban đầu).

Cũng theo ông Lê Quang Tùng, Văn phòng QH sẽ bố trí QH xem xét, quyết định về công tác nhân sự vào thời gian đầu Kỳ họp. Đồng thời, bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo tại phiên họp toàn thể, gồm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng đó là các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026 với các báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến giai đoạn 2026 - 2030.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chất vấn để cử tri cả nước quan tâm theo dõi. Ngoài ra, Văn phòng QH cũng đề nghị truyền hình, phát thanh trực tiếp các phiên họp QH nghe trình bày và thảo luận ở Hội trường về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của QH và các cơ quan, xem xét báo cáo giám sát chuyên đề.

Xem xét, hoàn thiện một số nội dung đặc biệt, cấp bách

Về công tác chuẩn bị, Văn phòng QH cho hay hiện có năm dự án luật (đã được QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9) và bảy dự án luật đã được UBTVQH cho ý kiến. Dự kiến đến hết Phiên họp tháng 9, UBTVQH sẽ xem xét thêm 11 dự án luật khác trình QH tại Kỳ họp. Ngoài ra, dự kiến bố trí thời gian dự phòng để UBTVQH cho ý kiến đối với một số nội dung khác.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: QH

Tại Phiên họp tháng 10 của UBTVQH dự kiến tập trung xem xét một số báo cáo, các nội dung cần hoàn thiện trên cơ sở ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương và một số nội dung đặc biệt, cấp bách.

Nhấn mạnh khối lượng nội dung, đặc biệt là công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ 10 rất lớn, trong đó, nhiều dự án trình QH xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn, Tổng Thư ký Lê Quang Tùng đề nghị các cơ quan khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, đặc biệt là các nội dung chưa được UBTVQH cho ý kiến; các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, ban hành theo các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng.

“Những nội dung đã được UBTVQH xem xét, đề nghị các cơ quan sớm hoàn thiện để gửi tài liệu chính thức đến đại biểu QH theo đúng quy định của pháp luật” – Tổng Thư ký Lê Quang Tùng nêu rõ.