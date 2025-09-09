Quốc hội góp phần vào cuộc cách mạng 'sắp xếp lại giang sơn' trăm năm mới có một lần 09/09/2025 15:28

(PLO)- Dẫn lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.

Chiều 9-9, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng chủ trì hội thảo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tại Hội thảo. Ảnh: QH

Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định nhìn lại 80 năm qua, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đến sự ra đời của Quốc hội khóa I và 15 nhiệm kỳ, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; ban hành 5 bản Hiến pháp; 567 luật, 236 pháp lệnh và hàng nghìn nghị quyết. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo việc thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Hoạt động giám sát được tăng cường, đổi mới. Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề thực tiễn cuộc sống, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được đẩy mạnh, mở rộng, đưa ngoại giao Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần làm cho nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người và nền văn hoá đặc sắc của Việt Nam, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tại Kỳ họp thường kỳ thứ 8, thứ 9 và kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khoá XV, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy và quy trình lập pháp, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và quyết định khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa lịch sử, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tỉ lệ đồng thuận tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội.

Hiện nay, cả dân tộc đang quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội, thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, Nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới toàn diện, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong bối cảnh đó, ông Trần Thanh Mẫn cho biết việc trao đổi, thảo luận, tổng kết, đánh giá thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội qua 80 năm qua, xác định những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết, khách quan.

“Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ" - Chủ tịch Quốc hội dẫn lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm.

Mỗi quyết định của Quốc hội là sự thể hiện ý chí và nguyện vọng của Nhân dân

Phát biểu đề dẫn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, đánh giá đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tôn vinh 80 năm truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.

“Ngày 6-1-1946, Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội do Nhân dân làm chủ” – ông Nguyễn Xuân Thắng nói và khẳng định cuộc Tổng tuyển cử đã đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước, đặt nền móng cho sự ra đời của Nhà nước do người dân làm chủ và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: QH

Qua 40 năm Đổi mới, Quốc hội tiếp tục thực hiện vai trò là cơ quan lập pháp cao nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày càng phát huy vai trò là thiết chế trung tâm của hệ thống chính trị trong thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Mỗi quyết định của Quốc hội là sự thể hiện ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, luôn nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ Quốc hội khoá XV đã khẳng định vị thế là chủ thể sáng tạo thể chế, kiến tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho những quyết sách chiến lược mang tính đột phá cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đó là việc Quốc hội phát huy vai trò đầu tàu, chủ chốt trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất; tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về thể chế, bảo đảm thể chế trở thành lợi thế và là nguồn lực cho đất nước; đổi mới mạnh mẽ tư duy pháp luật, chuyển từ tư duy không quản được thì cấm sang tư duy quản trị quốc gia thực sự kiến tạo, phục vụ phát triển.

Đó là việc Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết 202 của Quốc hội khóa XV thống nhất cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh; thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, chính thức thiết lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã), điều chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Đồng thời, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, thực hiện một cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” trăm năm mới có một lần.

“Từ đó, đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của sự phát triển mạnh mẽ và tư duy đổi mới thể chế, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” – ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.