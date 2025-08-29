Ông Trần Lưu Quang chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội từ Hải Phòng về TP.HCM 29/08/2025 18:55

(PLO)- Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 28-8 đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Lưu Quang.

Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày ký.

Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng; Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và ông Trần Lưu Quang, theo trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, thôi giữ chức trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Lưu Quang quê ở Tây Ninh; là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, kinh qua nhiều chức vụ khác nhau.

Ông Trần Lưu Quang giữ chức phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM từ năm 2019. Hơn hai năm sau, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tháng 1-2023, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 8-2024, ông Trần Lưu Quang giữ chức trưởng ban Kinh tế Trung ương (tháng 2-2025 được đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) cho đến khi được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM.