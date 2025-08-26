Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Liệt sĩ tại đặc khu Côn Đảo 26/08/2025 20:47

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo

Chiều 26-8, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo, TP.HCM, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trên mảnh đất Côn Đảo vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo.

Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất, nhân hậu, thủy chung, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tưởng nhớ.

Sau lễ dâng hương, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn đại biểu đã dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và các mộ liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tại mộ phần các Anh hùng Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương mộ Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Việt và các mộ liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tại mộ phần các Anh hùng Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo. Sau đó, đoàn dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo.

Đoàn cũng đến Nghĩa trang Hàng Keo dành phút mặc niệm, dâng những vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.