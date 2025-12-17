Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo về việc thành lập sàn giao dịch vàng trước 20-12 17/12/2025 22:54

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, đặc biệt yêu cầu phải báo cáo về việc thành lập sàn giao dịch vàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 241 gửi Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Thống đốc NHNN; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo việc lập sàn giao dịch vàng trước 20-12

Công điện nêu rõ, thời gian vừa qua tình hình kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm.

Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nền tảng cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, đề xuất các "điểm mở chính sách" đủ mạnh để chuyển hóa cơ hội thành kết quả thực tế; xử lý dứt điểm các tồn tại, điểm nghẽn.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng và các chính sách vĩ mô khác.

Bên cạnh đó, điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là tỷ giá, lãi suất, tín dụng linh hoạt, cân bằng, phù hợp diễn biến thị trường, bảo đảm thị trường tiền tệ, hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, an toàn, lành mạnh.

Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng để tập trung cho các động lực tăng trưởng

Đáng chú ý, công điện nêu rõ: Khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20-12.

Hoàn thiện cơ chế vận hành trung tâm tài chính quốc tế

Tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách để vận hành hiệu quả trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và khuôn khổ quản lý đối với các công cụ tài chính mới.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhất là các dự án trọng điểm. Kịp thời đề xuất giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

Cùng với đó, triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa hoạt động lành mạnh, hiệu quả, an toàn, kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Khẩn trương nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cổng một cửa đầu tư quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nội dung của Công điện này.