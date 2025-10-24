Sàn giao dịch thịt heo TP.HCM: Chậm nhất cuối năm 2025 sẽ giao dịch thử 24/10/2025 19:59

(PLO)-Sở Công Thương đẩy mạnh triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đảm bảo 100% sản phẩm thịt heo giao dịch qua Sàn giao dịch là sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm".

Ngày 24-10, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án xây dựng Sàn giao dịch thịt heo.

​Tiến hành giao dịch thử thịt heo qua sàn

​Cụ thể, vào ngày 17-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án xây dựng Sàn giao dịch thịt heo.

​Sau khi nghe lãnh đạo Sở Công Thương, Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đã kết luận chỉ đạo.

​TP.HCM giao Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MXV, Hội Công nghệ cao Thành phố và các sở, ngành liên quan rà soát thông tin, dữ liệu tình hình sản xuất, kinh doanh thịt heo trên địa bàn thành phố (sau sáp nhập).

​Sở Công Thương cũng được giao hoàn chỉnh phương án thí điểm, xây dựng mô hình, hệ thống phần mềm giao dịch, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và kết nối các đơn vị liên quan như trang trại, cơ sở giết mổ, logistics, kho bãi, kiểm định.

​Đồng thời, Sở phải chuẩn bị kỹ lưỡng để vận hành thí điểm, kết nối các chủ thể lớn trong chuỗi cung ứng, lập danh sách bên mua và bên bán.

​Sở Công Thương cần tổ chức tập huấn và tiến hành giao dịch thử (giao dịch trong phạm vi hẹp) chậm nhất ngày 31-12-2025, sau đó đánh giá, hiệu chỉnh để hoàn thiện mô hình.

​Lãnh đạo thành phố giao Sở Công Thương tham mưu nội dung báo cáo Thành viên UBND TP.HCM trước khi báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND TP.HCM chậm nhất ngày 31-3-2026.

​Bên cạnh đó, Sở Công Thương đẩy mạnh triển khai chương trình Tick xanh trách nhiệm, đảm bảo 100% sản phẩm thịt heo giao dịch qua sàn là sản phẩm Tick xanh trách nhiệm.

​Ngoài ra, Sở này tổ chức khảo sát, làm việc với các tỉnh, thành lân cận để thống nhất quy trình kiểm soát dịch bệnh.

​Cùng đó, tìm hiểu nhu cầu, vận động các chủ thể chăn nuôi, chế biến thịt heo tham gia giao dịch qua sàn, đồng thời nắm bắt tình hình cung cầu hàng hoá chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thịt heo giao dịch qua sàn đảm bảo 100% tick xanh trách nhiệm . Ảnh: TÚ UYÊN

Các chợ đầu mối bố trí vị trí lắp đặt màn hình hiển thị hoạt động giao dịch

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ Sở Công Thương và MXV.

​Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chia sẻ thông tin các doanh nghiệp, đơn vị chăn nuôi, cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố cho MXV để lựa chọn, mời gọi các đơn vị uy tín, đạt chuẩn tham gia thí điểm. Sở này cũng hỗ trợ MXV xây dựng bộ tiêu chí, quy trình kiểm soát an toàn dịch bệnh đối với thịt heo giao dịch qua sàn.

​Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn dịch bệnh, ngăn ngừa heo nhập lậu, heo không đảm bảo chất lượng (sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bơm nước, sử dụng thuốc an thần...) đối với thịt heo giao dịch qua sàn. Đồng thời, Sở kiểm soát chặt chẽ thông tin truy xuất nguồn gốc heo trước khi giết mổ, xử lý và công khai thông tin vi phạm, đối tượng vi phạm theo đúng quy định.

​Các chợ đầu mối được giao phối hợp với MXV lựa chọn, giới thiệu thương nhân kinh doanh thịt heo tham gia thí điểm và chia sẻ các thông tin, dữ liệu về giao dịch thịt heo tại chợ đầu mối cho MXV.

​Việc này nhằm phục vụ xây dựng quy trình, quy định giao dịch và quản lý, giám sát thị trường. Các chợ cũng bố trí vị trí lắp đặt màn hình hiển thị hoạt động giao dịch thịt heo qua sàn.

​Hội Công nghệ cao Thành phố chủ động phối hợp với MXV trong việc đào tạo, tập huấn, cập nhật về hệ thống, phần mềm truy xuất nguồn gốc cho các chủ thể tham gia. Hội cũng triển khai Hệ thống quản lý tổng đàn và thông tin dịch bệnh cho các đơn vị chăn nuôi tham gia Sàn giao dịch.