Việt Nam thúc đẩy mô hình nuôi heo trong nhà cao tầng 29/09/2025 10:56

(PLO)-Nuôi heo trong nhà cao tầng sẽ là nhân tố để phát triển đàn heo và duy trì giá hợp lý cho người tiêu dùng.

Tại lễ ký kết hợp tác Dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng giữa BAF và Muyuan tổ chức mới đây, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý về phát triển chăn nuôi heo trong nhà cao tầng, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc giải quyết môi trường để đảm bảo tiêu chuẩn. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp.

Hiện tại, môi trường pháp lý hỗ trợ đã rất thuận lợi, với Luật Chăn nuôi, 2 nghị định, 4 thông tư, và các văn bản hỗ trợ chăn nuôi (như Nghị định 106) và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh thủy sản (Nghị định 116). Môi trường pháp lý này cơ bản đảm bảo cho sự phát triển của chăn nuôi heo nói chung và chăn nuôi heo trong nhà cao tầng nói riêng.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn chăn nuôi heo trong nhà cao tầng, cùng với văn bản đồng thuận của một số bộ khác, tạo cơ sở kỹ thuật và pháp lý cho việc triển khai.

"Nuôi heo trong nhà cao tầng sẽ tối ưu hóa diện tích đất từ 5-8 lần và nhân công lao động từ 20-30%, là giải pháp hiệu quả cho thực trạng khan hiếm quỹ đất chăn nuôi hiện nay tại nước ta, đặc biệt là đối với các khu vực có địa hình phức tạp.

Hiện dự án nuôi heo trong nhà cao tầng đầu tiên sẽ được khởi công tại Tây Ninh vào đầu năm 2026. Ngoài Tây Ninh, các dự án tại Nghệ An và Bình Phước cũng đã được nghiên cứu. Bên cạnh Tập đoàn BAF, các tập đoàn lớn trong nước như Xuân Thiện, Greenfeed, và Dabaco cũng đang nghiên cứu mô hình này" - ông Phùng Đức Tiến nói.

Theo ông Tiến, đàn heo hiện đang được duy trì và phục hồi, sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại từ nay đến cuối năm. Cụ thể, trong tháng 7, đàn heo tăng trưởng 2,7% và tháng 8 tăng trưởng 0,5%. Để đảm bảo nguồn cung thịt heo, đặc biệt cho dịp Tết Nguyên đán, Bộ sẽ tổ chức một hội nghị về công nghệ phát triển chăn nuôi heo trong tình hình mới.

Mục tiêu chính là đảm bảo lượng thịt heo, cùng với đàn gia cầm, sẽ đáp ứng đủ yêu cầu của thị trường cuối năm. Tổng đàn heo dự kiến vẫn duy trì trên 30 triệu con, với lượng giết mổ trên 53 triệu con trong năm 2025, đảm bảo bình quân thịt heo đạt 37 kg/người.

Theo nội dung ký kết, BAF liên doanh với Tập đoàn Muyuan để xây dựng, vận hành dự án trang trại chăn nuôi nhà cao tầng tích hợp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Dự án có quy mô ước tính 64.000 heo nái và 1,6 triệu heo thịt bán ra/năm. Tổng đầu tư dự án nuôi heo trong nhà cao tầng là 12.000 tỉ đồng, và doanh thu dự kiến khoảng 10.000 tỉ đồng/năm.

Dự án đã được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6-2025 và Chính phủ cho phép triển khai vào tháng 8-2025.