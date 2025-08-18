Đại gia nuôi heo C.P đang kinh doanh ra sao tại thị trường Việt Nam? 18/08/2025 18:20

(PLO)- Mặc dù vẫn có lời nhưng ông lớn nuôi heo C.P đã có dấu hiệu giảm hiệu quả kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Trong báo cáo tài chính mới công bố, Tập đoàn Charoen Pokphand Foods (C.P Thái Lan) cho biết, tập đoàn đã kiếm được 53,8 tỉ baht Thái, tương đương 43.524 tỉ đồng tại thị trường Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025.

Tuy nhiên, nếu nhìn từng lĩnh vực kinh doanh thì C.P có dấu hiệu suy giảm về doanh thu. Cụ thể lĩnh vực thịt tươi sống, trong đó có thịt heo, C.P Việt Nam đạt 47,3 tỉ baht Thái, giảm 14% so với cùng kỳ. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, C.P Việt Nam đạt 6,5 tỉ baht Thái, giảm 26% so với cùng kỳ.

Theo Tập đoàn Charoen Pokphand, thị trường Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan chiếm 64% doanh số của công ty. Do đó, việc kinh doanh giảm hiệu quả tại Việt Nam đã có tác động lên doanh số chung của hãng này.

"Các thách thức chính trong năm nay có khả năng tác động lên kinh doanh của công ty gồm: Tác động của thuế quan từ Tổng thống Mỹ Trump đối với nền kinh tế toàn cầu, các đợt bùng phát dịch bệnh động vật toàn cầu, động lực cung và cầu trong ngành công nghiệp thịt và biến động tỉ giá hối đoái" - Charoen Pokphand đánh giá.