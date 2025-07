Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh: Không khởi tố vụ án 02/07/2025 10:35

(PLO)- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Liên quan vụ ông LQN (SN1985, ngụ tỉnh Sóc Trăng nay là TP Cần Thơ) tố Công ty C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh, Công an tỉnh Sóc Trăng cũ đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 27-6. Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cũng đã được chuyển tới người tố cáo và đơn vị bị tố cáo.

Cụ thể, theo Công an tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được tố giác về tội phạm trên mạng xã hội của tài khoản JL. Theo đó, tài khoản này đăng tải thông tin về đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh Sóc Trăng không khởi tố đối với thông tin tố giác Công ty C.P bán thịt heo bệnh, với lý do hành vi không có dấu hiệu tội phạm. Ảnh: DIỄM HẰNG

Nội dung đơn tố cáo thể hiện ông LQN tố cáo Công ty C.P sử dụng thịt heo bệnh, gà bệnh bốc mùi hôi thối để bán ra thị trường tại Sóc Trăng. Kèm theo đó, có nhiều hình ảnh con heo có dấu hiệu bệnh.

Kết quả giải quyết tố giác, Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của ông N. Lý do: Hành vi không có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Trước đó, ngày 30-5, ông N đăng mạng xã hội tố Công ty C.P bán thịt heo bệnh; sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc kiểm tra 4 địa điểm kinh doanh của Công ty C.P trên địa bàn tỉnh. Kết quả, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra chưa phát hiện các cơ sở này kinh doanh sản phẩm heo bệnh, gà bệnh có mùi hôi thối và các sản phẩm hết hạn sử dụng.

Tuy nhiên, đoàn phát hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 3 cơ sở đã hết hiệu lực. Cùng với đó, 3 cơ sở chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Sau đó, 3 cơ sở này, mỗi cơ sở này bị ngành chức năng xử phạt 35 triệu đồng, với hành vi vi phạm là kinh doanh thực phẩm trong khi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.

Đoàn liên ngành tỉnh Sóc Trăng đến kiểm tra 4 cửa hàng kinh doanh thực phẩm của Công ty C.P trên địa bàn tỉnh. Ảnh: DIỄM HẰNG

Ngoài ra, cả 4 cơ sở đều chưa xuất trình được được bản gốc giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng theo đúng quy định pháp luật.

Đoàn kiểm tra có lấy một mẫu thịt xay kiểm tra các dịch bệnh, gồm: dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển và hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn chủng Bắc Mỹ tại điểm kinh doanh ở phường 3, TP Sóc Trăng, gửi Chi cục Thú y vùng VII xét nghiệm. Kết quả, mẫu kiểm tra âm tính với các bệnh nêu trên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã lập đoàn liên ngành đến kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc gia công cho Công ty C.P tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. Mặt khác, đề nghị phía tỉnh Hậu Giang phối hợp kiểm tra các lò giết mổ gia công cho công ty này trên địa bàn tỉnh.

Trong Công văn gửi tỉnh Sóc Trăng về kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết từ tháng 3-2022 đến tháng 7-2022, trên địa bàn tỉnh không xảy ra bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

Đồng thời, tại thời điểm kiểm tra, xác minh cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga và Nguyễn Đan, số lượng gia súc, gia cầm lưu chuồng chờ giết mổ đều có nguồn gốc rõ ràng, không có dấu hiệu, triệu chứng của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Đoàn liên ngành tỉnh Hậu Giang đến kiểm tra các lò mổ gia công cho Công ty C.P trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CHÂU ANH

Đối với tấm ảnh thân thịt heo được đăng tải trên mạng xã hội, qua làm việc với các bên liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang xác định mảng thịt heo trên được giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga (ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp). Cơ sở này hiện đang ký hợp đồng giết mổ gia công cho Công ty C.P chi nhánh Hậu Giang.

Trong quá trình thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ, nhân viên thú y phát hiện 2 mảng thân thịt heo không đảm bảo vệ sinh thú y, trọng lượng 72,6 kg, nên yêu cầu nhân viên của Công ty C.P cùng phối hợp xử lý vệ sinh theo quy định. Nhân viên công ty đã chụp hình và gửi lên nhóm chat báo cáo lãnh đạo công ty đề nghị xử lý.

Sau đó, lãnh đạo Công ty C.P đã đồng ý cho xử lý vệ sinh thú y tại cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga bằng hình thức luộc và chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn cho thủy sản.