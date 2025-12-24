TP.HCM chặn tệ nạn từ gốc - Bài cuối: Siết chặt quản lý, hỗ trợ an sinh 24/12/2025 05:54

(PLO)- Sau hợp nhất, TP.HCM hội tụ nhiều lợi thế về kinh tế, du lịch, tạo cơ hội thu hút đầu tư nhưng cũng kéo theo dịch vụ nhạy cảm gia tăng.

Sau sáp nhập, TP.HCM trở thành đô thị lớn, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, du lịch, song cũng kéo theo nguy cơ tệ nạn mại dâm ẩn mình trong các cơ sở dịch vụ “nhạy cảm”.

Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, về thực trạng, khó khăn trong giám sát và các giải pháp quản lý toàn diện nhằm ngăn chặn hiệu quả nguy cơ này.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: HN

Mua bán dâm qua mạng xã hội ngày càng tinh vi

.Phóng viên: Thưa ông, sau hợp nhất, dân số và hoạt động kinh tế - dịch vụ TP.HCM tăng nhanh kéo theo nhiều tệ nạn trá hình, ông đánh giá thế nào về thực trạng, xu hướng mại dâm trá hình hiện nay?

+ Ông Nguyễn Tăng Minh: Trước sát nhập, hoạt động mại dâm tại TP.HCM chủ yếu lợi dụng Internet và các nền tảng công nghệ, hình thành nhóm kín trên mạng xã hội để kết nối người bán dâm, người mua dâm và môi giới.

Họ liên kết thành nhóm, móc nối nhà nghỉ, khách sạn, karaoke… Một số đối tượng nước ngoài cấu kết với người Việt Nam điều hành đường dây và sắp xếp địa điểm thông qua “má mì” hoặc người ẩn danh trong nhóm kín.

Tại Bình Dương (cũ), địa bàn công nghiệp phát triển, tập trung đông công nhân và lao động nhập cư, khiến nhà nghỉ, quán cà phê, karaoke bùng nổ. Lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá nhiều cơ sở núp bóng quán cà phê kích dục, karaoke, nhà nghỉ nhỏ lẻ, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt khu vực giáp ranh.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), chủ yếu tập trung tại các địa bàn phát triển dịch vụ du lịch. Một số khu vực công cộng như quanh vòng xoay tượng đài phường Vũng Tàu thường xuất hiện người có nghi vấn hoạt động mại dâm.

Sau hợp nhất, TP.HCM mở rộng diện tích, dân số tăng, hội tụ nhiều lợi thế kinh tế, du lịch, thương mại và công nghiệp, tạo cơ hội thu hút đầu tư nhưng cũng kéo theo dịch vụ nhạy cảm gia tăng.

Theo thống kê, toàn TP hiện có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh mại dâm, tệ nạn, tăng 6.567 cơ sở so với trước khi hợp nhất: 6.502 cơ sở lưu trú, 1.563 nhà hàng karaoke và cơ sở massage, 53 vũ trường, bar, beer club và công ty giải trí biến tướng, 2.509 cơ sở dịch vụ khác.

Các cơ sở này có 21.689 nhân viên, trong đó 4.495 người nghi vấn hoạt động khiêu dâm, kích dục; 862 người nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở dịch vụ. Ảnh: UBND Phường Gia Định

.Với hơn 10.600 cơ sở có nguy cơ phát sinh tệ nạn, đâu là khó khăn lớn nhất trong quản lý, phát hiện và xử lý hành vi mại dâm trá hình?

+ Các đối tượng ngày càng lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến để giao dịch trong nhóm kín, dùng tài khoản ảo để quảng bá. Việc trao đổi được mã hóa, ẩn danh và lan truyền nhanh khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, nhất là khi pháp luật về chứng cứ điện tử chưa hoàn chỉnh.

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, núp bóng hoạt động theo hệ thống với người cảnh giới, mật khẩu, thay đổi nhân sự hoặc tên cơ sở... Một số dùng vỏ bọc như tặng quà, giới thiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mời tham gia tour du lịch, thuê khách sạn, căn hộ cao cấp, hoặc đưa đến hội nghị, giải trí.

Tại cơ sở trá hình, tiếp viên không nhận lương mà hưởng phần trăm doanh thu hoặc tiền “bo”, dùng múa sexy, khỏa thân để lôi kéo khách. Khi bị kiểm tra, nhiều người chỉ khai “tiếp rượu bia”, phủ nhận hành vi mại dâm. Theo quy định, phải bắt quả tang mới xác định được có hành nghề mại dâm, hoặc thu thập dấu vết giao dịch mới đủ cơ sở xử lý, đòi hỏi lực lượng công an nắm sát số người hoạt động.

Siết chặt kiểm tra, thanh tra, giám sát cơ sở kinh doanh

.Sở Y tế sẽ giám sát, phối hợp thế nào để kiểm soát cơ sở dịch vụ và ngăn tệ nạn mại dâm chuyển sang môi trường trực tuyến?

+ TP.HCM đang đẩy mạnh phối hợp liên ngành giữa y tế, công an, văn hóa - thông tin cùng các tổ chức xã hội và doanh nghiệp nhằm siết chặt, kiểm soát hoạt động mại dâm, đặc biệt trước xu hướng dịch chuyển sang môi trường trực tuyến.

Công an kiểm tra một quán cà phê chòi. Ảnh: TT

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực về Phòng, chống mại dâm, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với Công an Thành phố tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng công an, nhằm nâng cao năng lực nhận diện, điều tra, xử lý vi phạm.

Không chỉ xử lý nghiêm minh theo pháp luật để răn đe, TP.HCM còn coi việc hỗ trợ tái hòa nhập tại cộng đồng là giải pháp bền vững, giúp người bán dâm ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, Sở Y tế TP.HCM cũng đã đề xuất UBND Thành phố kiến nghị Bộ, ngành Trung ương bổ sung, hoàn thiện các quy định về xử lý hành vi mại dâm nam, khiêu dâm, kích dục tại cơ sở, trách nhiệm của cơ sở không đăng ký cam kết phòng chống tệ nạn, cùng chế tài đủ mạnh.

Đồng thời, hướng dẫn mức chi cho các mô hình hỗ trợ người bán dâm nhằm tạo cơ chế toàn diện, bền vững trong công tác phòng, chống mại dâm.

.Thành phố vừa tổng kết chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Vậy chương trình trong giai đoạn mới sẽ triển khai ra sao?

+ TP.HCM đang xây dựng Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2026-2035 với giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát tệ nạn và hỗ trợ nhóm yếu thế.

Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện pháp luật liên quan mại dâm và tệ nạn xã hội; siết chặt kiểm tra, thanh tra, giám sát cơ sở kinh doanh; phân tích thông tin và xử lý vi phạm, trong đó lực lượng Công an TP giữ vai trò nòng cốt.

Song song đó, TP củng cố mạng lưới dịch vụ xã hội hỗ trợ người bán dâm ổn định cuộc sống, gồm tư vấn pháp lý, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, đào tạo nghề và triển khai các chính sách an sinh.

Các mô hình “Cơ sở kinh doanh lành mạnh, không mại dâm” và “Xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì, nhân rộng nhằm tạo môi trường kinh doanh an toàn, giảm nguy cơ phát sinh vi phạm.

Nhờ đó, lực lượng chức năng nâng cao giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ tái hòa nhập nhóm có nguy cơ.

. Xin cảm ơn ông!