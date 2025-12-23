TP.HCM chặn tệ nạn từ gốc - Bài 4: Khi AI thành trợ lý ảo cho khiêu dâm trực tuyến 23/12/2025 14:38

(PLO)- Lợi dụng mạng xã hội, những người môi giới mại dâm có thể lợi dụng AI làm trợ lý ảo trong hoạt động khiêu dâm trực tuyến.

Thực tế cho thấy đã xuất hiện các nhóm livestream khiêu dâm, kích dục trên mạng xã hội gây bức xúc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cần được ngăn chặn kịp thời.

Pháp Luật TP.HCM trao đổi với Thượng tá, ThS Đỗ Minh Kim, Phó Trưởng phòng 3, Cục A05 (Bộ Công an), về công tác phát hiện, xử lý và các giải pháp siết chặt loại hình vi phạm này.

Thượng tá, ThS Đỗ Minh Kim, Phó Trưởng phòng 3, Cục A05 (Bộ Công an). Ảnh: HN

Rất tinh vi

.Phóng viên: Thưa ông, ông nhận định thế nào mức độ, xu hướng hoạt động của các nhóm livestream khiêu dâm, kích dục trên mạng hiện nay khi ngày càng nhiều người tham gia và giao dịch trực tuyến?

+ Thượng tá, ThS Đỗ Minh Kim: Tệ nạn mại dâm và các tội phạm liên quan vẫn âm ỉ, biến hóa khó lường cả ở TP.HCM và trên toàn quốc. Các tụ điểm công khai như “đứng đường” tại công viên, bến xe… đã giảm rõ rệt, hoạt động mại dâm lại chuyển mạnh vào không gian kín với nhiều hình thức tinh vi hơn.

Phổ biến hiện nay là mô hình “sugar daddy - sugar baby” hoặc núp bóng trong cơ sở kinh doanh dịch vụ như cà phê “đèn mờ”, cà phê chòi, karaoke, massage, beer club… len lỏi từ nhà hàng, spa, tẩm quất đến cả các khu du lịch cao cấp.

Đặc biệt, internet, điện thoại thông minh và mạng xã hội trở thành “địa bàn” chính để chào mời, môi giới. Nhiều người trẻ xem mạng xã hội như “tấm khiên” ẩn danh cho hoạt động bán dâm: Không đứng đường, không đến “động”, mà trao đổi giá cả qua tin nhắn để né mọi hình thức công khai.

.Các đường dây mại dâm trên mạng xã hội hiện sử dụng những thủ đoạn gì khiến lực lượng chức năng khó truy vết và xác định đối tượng cầm đầu?

+ Nhiều đường dây mại dâm ẩn mình sau lớp vỏ công nghệ, tận dụng mạng xã hội để đăng hình, quảng cáo và chốt khách. Sau khi thỏa thuận, chúng đưa người đến biệt thự, căn hộ cao cấp, du thuyền, tàu du lịch; thậm chí tổ chức sex tour ở nước ngoài.

Các đường dây này vận hành “chuyên nghiệp hóa”, có tổ chức, phân vai rõ, đưa người sang Hong Kong, Ma Cao, Singapore, Thái Lan, Malaysia… phục vụ sex tour. Một số còn lôi kéo người mẫu, diễn viên, sinh viên, MC, thí sinh sắc đẹp tham gia.

Ngoài ra, các nền tảng như Zalo, Facebook, Telegram, Twitter… cho phép lập hàng loạt tài khoản ẩn danh và xây dựng “nhóm kín” với hàng chục đến hàng nghìn thành viên.

Trong các nhóm này, hình ảnh, video và thông tin giao dịch được chia sẻ như một “chợ ngầm” trực tuyến, không bị giới hạn bởi không gian hay địa lý. Độ bảo mật cao khiến hoạt động gần như trượt khỏi tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Lực lượng kiểm tra liên ngành trong một lần kiểm tra các cơ sở dịch vụ trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Nhóm kín thường được quản lý bằng quy trình sàng lọc nhiều tầng: Chặn tìm kiếm, chỉ duyệt thành viên qua môi giới có “uy tín”, khóa toàn bộ thông tin ra bên ngoài. Quy trình sàng lọc nghiêm ngặt gần như vô hình trên không gian mạng.

Ngoài ra, môi giới liên tục thay đổi nơi cư trú nhưng không khai báo tạm trú, tạm vắng. Có vụ, đối tượng cầm đầu ở nước ngoài song điều hành đường dây trong nước bằng ứng dụng mã hóa, khiến truy vết càng phức tạp.

Một thủ đoạn khác là sử dụng tài khoản ngân hàng ảo được mua lại, lập bằng SIM rác, thay số liên tục, không khai báo danh tính; giao dịch bằng tin nhắn mã hóa, ký hiệu, tiếng lóng để giao dịch. Do đó, việc xác định danh tính thật đòi hỏi thời gian và kỹ thuật nghiệp vụ sâu, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ truy nhầm hoặc bỏ lọt đối tượng cầm đầu nếu không đối chiếu đa tầng.

Đấu tranh với hoạt động mại dâm trên không gian mạng

. Lực lượng chức năng đang triển khai những biện pháp nào để phát hiện, ngăn chặn và triệt phá các đường dây mại dâm tinh vi trên mạng?

+ Các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, quản lý địa bàn và đối tượng, từ đó đấu tranh, triệt phá những tụ điểm, đường dây môi giới và mọi hình thức mại dâm, đặc biệt là các băng nhóm lợi dụng mạng xã hội hoặc có yếu tố nước ngoài.

Trọng tâm là kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, xây dựng kế hoạch kiểm soát chặt chẽ địa bàn và nâng cao khả năng phát hiện, xử lý tội phạm.

Song song đó, cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền cho người dân về thủ đoạn dụ dỗ phụ nữ ra nước ngoài bán dâm hoặc lôi kéo trẻ vị thành niên, người có hoàn cảnh khó khăn tham gia hoạt động mại dâm qua mạng xã hội.

Theo thống kê giai đoạn 2021-2025, Công an TP.HCM đã nhận diện, phát hiện, triệt xóa 522 vụ/2.256 đối tượng hoạt động mại dâm, trong đó có 115 vụ/782 đối tượng về môi giới, chiếm 22% tổng số vụ và 34% tổng số đối tượng.

Ngoài ra, hoạt động truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và môi giới mại dâm trên mạng gây hệ lụy nghiêm trọng về đạo đức, xã hội và trật tự pháp lý. Các hành vi này trực tiếp vi phạm Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 (tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy), Điều 328 (tội môi giới mại dâm).

AI có thể đóng vai trò trợ lý ảo trong hoạt động mại dâm. Ảnh minh họa: TIỂU MINH

Đồng thời xâm phạm các quy định của Luật An ninh mạng về cấm phát tán thông tin đồi trụy, khiêu dâm và vi phạm thuần phong mỹ tục; Luật Quảng cáo cũng nghiêm cấm quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ có tính chất kích dục.

.Ông đánh giá thế nào về xu hướng tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, đồi trụy trên mạng thời gian tới trong thời đại sử dụng trí tuệ nhân tạo AI?

+ Dự báo thời gian tới, hoạt động truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và môi giới mại dâm trên mạng sẽ tiếp tục leo thang với mức độ tinh vi chưa từng có. Sự bùng nổ công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), được các đường dây tội phạm khai thác để che giấu, mở rộng và chuyên nghiệp hóa hoạt động.

Công an kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn TP. Ảnh: TT

AI cho phép tạo, chỉnh sửa video khiêu dâm bằng deepfake, giả giọng, vận hành chatbot sex ảo phát tán nội dung đồi trụy, spam quảng cáo, đóng vai “trợ lý ảo” môi giới, sắp xếp lịch hẹn và dựng chân dung phụ nữ để lừa khách. Khả năng dịch thuật tức thời của AI xóa mờ ranh giới ngôn ngữ, tạo điều kiện cho mại dâm xuyên quốc gia dễ dàng hơn.

Khi kết hợp với công nghệ mã hóa và tính ẩn danh của nền tảng số, các đường dây trở nên kín kẽ, lan nhanh và khó truy vết hơn, đòi hỏi nâng cao năng lực giám sát, tăng cường phối hợp quốc tế và đổi mới hoàn toàn phương thức đấu tranh trên không gian mạng.

.Xin cảm ơn ông!