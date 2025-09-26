Đường dây mại dâm biến tướng qua mạng xã hội, có cả người mẫu tham gia 26/09/2025 17:48

(PLO)- Thời gian qua, Công an TP.HCM triệt phá nhiều đường dây mại dâm núp bóng dịch vụ, lợi dụng mạng xã hội, phát hiện cả người mẫu tham gia hoạt động tinh vi, khó kiểm soát.

Ngày 26-9, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021- 2025.

Báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Chí Tình, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết việc sáp nhập địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, song cũng kéo theo hệ lụy, đặc biệt là sự biến tướng tinh vi của các loại hình kinh doanh dịch vụ thiếu lành mạnh.

Hiện một số cơ sở lợi dụng hình thức nhà hàng, khách sạn, karaoke, massage… để tổ chức hoặc tiếp tay cho hoạt động mại dâm. Bên cạnh đó, sự phát triển của mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò trực tuyến cũng làm phát sinh nhiều thủ đoạn mới, khó kiểm soát.

Cũng tại hội nghị, Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM), cho biết đường dây mại dâm thường kéo theo nhiều tội phạm khác như mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM).

Thực tế, có vụ án cho thấy có cả người mẫu, hoa hậu tham gia đường dây mại dâm. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội lập nhóm kín, tổ chức mua bán dâm trong khách sạn. Ngoài ra, xuất hiện tình trạng người nước ngoài cấu kết, mở nhà hàng, karaoke trá hình phục vụ khách ngoại quốc. Công an TP đã xử lý nhiều vụ liên quan đến người Trung Quốc, Hàn Quốc.

Cũng theo Thượng tá Lê Duy Sâm, nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này xuất phát từ việc các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, cùng với sự lỏng lẻo trong quản lý ở một số địa bàn.

Để phòng ngừa, ông nhấn mạnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của mại dâm, đặc biệt là giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên ngay từ trong nhà trường.

Cùng với đó, giải pháp căn cơ là phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định, đào tạo nghề cho người từng tham gia mại dâm để họ có cơ hội thay đổi. Công tác tư vấn tâm lý, hỗ trợ dạy nghề cần được chú trọng để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, tránh kỳ thị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, cho biết công tác phòng, chống mại dâm 5 năm qua đạt nhiều kết quả, được Trung ương và cơ quan chức năng đánh giá cao. Tuy nhiên, TP.HCM vẫn đối mặt thách thức do địa bàn rộng, dân cư đông, tính chất phức tạp trong khi lực lượng còn mỏng.

Để nâng cao hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các sở ngành cần liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, nhất là tại trường học, khu dân cư, khu công nghiệp, đồng thời tăng cường truyền thông trên mạng xã hội.

Song song đó, chính quyền địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm tụ điểm việc tái phạm, đồng thời kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh dịch vụ có dấu hiệu nghi vấn.

TP.HCM hiện có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, với 21.689 nhân viên. Trong đó, 4.495 người bị nghi vấn khiêu dâm, kích dục, 862 trường hợp nghi vấn hoạt động mại dâm. Công an TP đã triệt phá nhiều đường dây tổ chức, môi giới, chứa mại dâm hoạt động khép kín.