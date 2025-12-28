Ngành y tế TP.HCM công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2025 28/12/2025 20:07

(PLO)- 10 sự kiện nổi bật là những dấu ấn tiêu biểu, phản ánh nỗ lực đổi mới toàn diện của ngành y tế TP.HCM năm 2025, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.

Ngày 28-12, Sở Y tế TP.HCM chính thức công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành y tế TP.HCM trong năm 2025.

Theo Sở Y tế, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành y tế TP.HCM trong bối cảnh TP phát triển với quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân.

Những thay đổi mạnh mẽ về tổ chức hệ thống, đầu tư hạ tầng, phát triển chuyên sâu và chuyển đổi số đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật:

1. Hình thành hệ sinh thái y tế đa tầng – đa cực – đa trung tâm

Hệ sinh thái y tế đa tầng – đa cực – đa trung tâm. Ảnh: SYT

Từ 1-7-2025, sau hợp nhất hệ thống y tế Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), ngành y tế TP.HCM vận hành trên không gian siêu đô thị hơn 14 triệu dân. TP chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng – đa cực – đa trung tâm, với các giải pháp đồng bộ như mở cơ sở 2 bệnh viện tuyến cuối, luân phiên bác sĩ, mở rộng trạm cấp cứu vệ tinh và chuyển giao kỹ thuật, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, giảm tải tuyến cuối.

2. Cấu trúc lại y tế cơ sở, thành lập 168 trạm y tế xã, phường

Người dân khám bệnh ở trạm y tế. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Năm 2025, TP sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã, chính thức vận hành từ 1-1-2026. Trạm y tế được giao cung cấp trọn gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi và giám sát dịch bệnh, trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” của người dân.

3. Ngành y tế đảm trách lĩnh vực an sinh, bảo trợ xã hội

TP.HCM chính thức hợp nhất lĩnh vực an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em và bảo trợ xã hội vào ngành y tế. Sở Y tế triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho đối tượng tại các trung tâm bảo trợ, phân công 16 bệnh viện hỗ trợ khám, chữa bệnh, trong đó có khám chữa bệnh BHYT tại chỗ cho người cao tuổi, người khuyết tật và người bệnh mạn tính.

4. Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chấm dứt dịch sởi

Tiêm vaccine sởi cho trẻ ở trường học. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

TP.HCM triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi quy mô lớn, tiêm xuyên lễ, xuyên cuối tuần, huy động cả hệ thống y tế công và tư. Đến tháng 6-2025, TP công bố hết dịch sởi, tạo lá chắn miễn dịch cộng đồng vững chắc.

5. Dấu ấn phát triển y tế chuyên sâu

Nhiều kỹ thuật y khoa đỉnh cao được triển khai thành công như thông tim can thiệp bào thai, nối lại bàn tay đứt lìa bằng vi phẫu phức tạp và E-CPR ngoại viện bằng ECMO di động, đưa TP.HCM vào nhóm ít trung tâm làm chủ các kỹ thuật hồi sức hiện đại.

6. Luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo

Luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo. Ảnh: SYT

Từ tháng 9-2025, bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện đầu ngành luân phiên ra Côn Đảo công tác, giúp người dân được điều trị nhiều ca bệnh phức tạp ngay tại chỗ, giảm chuyển viện về đất liền và nâng cao năng lực y tế địa phương.

7. Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đi vào hoạt động

Ngày 10-11-2025, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức vận hành theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết, phối hợp 8 bệnh viện công lập. Sau hơn một tháng, bệnh viện tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám, xử trí nhiều ca cấp cứu, phẫu thuật ngay tại Cần Giờ.

Người dân khám chữa bệnh tại BV Từ Dũ cơ sở 2 ở xã Cần Giờ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

8. Hoàn thành nhiều công trình y tế trọng điểm

Năm 2025, TP.HCM đưa vào hoạt động cơ sở mới của các bệnh viện cửa ngõ như Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn và cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế và giảm tải khu vực trung tâm.

9. Chuyển đổi số toàn diện ngành y tế

163/164 bệnh viện hoàn thành bệnh án điện tử; dữ liệu sức khỏe học sinh, người cao tuổi được tích hợp vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý, giám sát quảng cáo y tế và tiếp nhận phản ánh của người dân.

10. Hoàn thiện thể chế với 25 nghị quyết của HĐND TP.HCM

HĐND Thành phố thông qua 25 nghị quyết liên quan y tế và an sinh xã hội, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống.