Đề nghị khám chữa bệnh trái tuyến được BHYT thanh toán đầy đủ 27/12/2025 13:16

(PLO)- Cử tri đề nghị Bộ Y tế ban hành quy định về việc khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng đầy đủ BHYT mà không cần thủ tục chuyển tuyến.

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Đồng Nai có ý kiến gửi Bộ Y tế, kiến nghị xem xét bỏ quy định khám chữa bệnh BHYT phải đúng tuyến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế mà không bị ràng buộc bởi thủ tục hành chính, đảm bảo hưởng trọn vẹn quyền lợi tại bất kỳ cơ sở y tế nào.

Đồng thời, cử tri cũng đề xuất Bộ Y tế cải cách quy trình chuyển tuyến hiện đang gây bất cập tại các bệnh viện tỉnh.

Cụ thể, cử tri đề xuất giao quyền cấp giấy chuyển tuyến cho các bệnh viện khu vực trực tiếp thực hiện, nhằm giúp việc khám chữa bệnh nhanh chóng, linh hoạt và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời giảm áp lực hành chính lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Trong khi đó, cử tri tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Y tế ban hành quy định về việc khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng đầy đủ chế độ BHYT mà không cần thủ tục chuyển tuyến.

Cử tri đề nghị Bộ Y tế ban hành quy định về việc khám chữa bệnh trái tuyến vẫn hưởng đầy đủ chế độ BHYT mà không cần thủ tục chuyển tuyến. (Ảnh minh hoạ: TT)

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết phân tuyến khám chữa bệnh BHYT được thiết lập nhằm đảm bảo người bệnh được điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe, các ca vượt quá khả năng của tuyến cơ sở mới chuyển lên tuyến trên.

"Phân tuyến góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên, hạn chế việc nằm ghép và nâng cao hiệu quả điều trị", bà Lan nêu rõ.

Chính sách thông tuyến khám chữa bệnh BHYT đã được triển khai từ năm 2016, người tham gia BHYT trên cả nước đã được thông tuyến toàn quốc ở cấp địa phương.

Ngoài ra, đồng bào dân tộc thiểu số và người sinh sống tại xã đảo được khám chữa bệnh nội trú trực tiếp tại các bệnh viện tuyến trung ương không cần giấy chuyển tuyến, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng cho biết Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực BHYT. Từ năm 2023 đã triển khai tiếp đón người bệnh bằng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID, VssID thay thế thẻ BHYT giấy.

Năm 2024, Bộ Y tế thí điểm triển khai giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại điện tử tích hợp trên VNeID.

Đồng thời, Nghị định 188/2025 ngày 1-7-2025 đã quy định cụ thể về cấp thẻ BHYT điện tử, ký hợp đồng, thanh toán và giám định BHYT điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho người dân.

Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư 01/2025 quy định danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm. Theo đó, người tham gia BHYT mắc các bệnh trong danh mục này được phép thông tuyến trực tiếp lên các bệnh viện trung ương để điều trị mà không cần làm thủ tục xin giấy chuyển tuyến.