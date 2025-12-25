Giáo sư trẻ nhất 2025 của ĐH Y Hà Nội và khát vọng không ai bị bỏ lỡ 'giờ vàng' 25/12/2025 17:34

(PLO)- Ông Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai, là giáo sư trẻ nhất năm nay của Trường Đại học Y Hà Nội.

Ông Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai, là một trong số 14 người được công nhận đạt chuẩn giáo sư ngành y học năm 2025. Ở tuổi 49, ông cũng là giáo sư trẻ nhất năm nay của Trường Đại học Y Hà Nội.

Hơn 20 năm gắn bó với Bệnh viện Bạch Mai

Ông Mai Duy Tôn sinh năm 1976, quê Thanh Hóa, theo học bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội từ năm 1994 đến 2000. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục được đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành hồi sức cấp cứu tại chính ngôi trường này.

Không dừng lại ở đào tạo ban đầu, ông Tôn tiếp tục theo học sau đại học. Năm 2009, ông được cấp bằng thạc sĩ y học, chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Gần bốn năm sau, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Ông được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành y học năm 2016. Gần một thập kỷ sau, với đầy đủ các tiêu chuẩn về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sau đại học và đóng góp chuyên môn, ông được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành y học năm 2025.

Từ năm 2004 đến nay, ông Mai Duy Tôn công tác liên tục tại Bệnh viện Bạch Mai. Giai đoạn 2019-2020, ông giữ chức Phó Trưởng khoa Cấp cứu. Từ năm 2020 đến nay, ông là Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Trong vai trò này, với sự ủng hộ và tạo điều kiện của Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Tôn không chỉ tập trung xây dựng Trung tâm Đột quỵ theo các tiêu chuẩn quốc tế mà còn hướng tới một mục tiêu lớn hơn là đưa “giờ vàng” điều trị đột quỵ đến gần hơn với người dân trên khắp cả nước.

Hiện, ông cũng giữ vai trò là Chủ tịch Hội Đột quỵ TP Hà Nội và Chủ nhiệm bộ môn Đột quỵ và Bệnh lý mạch máu não - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai, là giáo sư trẻ nhất năm 2025 của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NTCC

Theo ông Mai Duy Tôn, chuẩn hóa chất lượng tại tuyến trung ương chưa bao giờ là đủ. Phần lớn người bệnh đột quỵ khởi phát ở cộng đồng, tại những địa phương xa trung tâm y tế lớn. Nếu không rút ngắn được khoảng cách giữa tuyến trên và tuyến dưới, “giờ vàng” sẽ tiếp tục bị bỏ lỡ.

Với cương vị Giám đốc Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai, ông chủ động đưa đơn vị trở thành đầu tàu trong công tác chỉ đạo tuyến. Hàng trăm khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật đã được tổ chức cho các bệnh viện tuyến dưới, từ Tuyên Quang, Điện Biên đến Thanh Hóa, Quảng Ninh.

Tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi trước đây năng lực xử trí đột quỵ còn rất hạn chế, mạng lưới đột quỵ được xây dựng bài bản đã giúp thay đổi thực tế. Y tế khu vực ở những nơi như tỉnh Hà Giang cũ hoặc nhiều cơ sở miền núi khác, nay đã có thể thực hiện các quy trình cấp cứu đột quỵ theo phác đồ chuẩn.

Chuẩn hóa điều trị đột quỵ trên phạm vi toàn quốc

Song song với đào tạo và chỉ đạo tuyến, ông Mai Duy Tôn là thành viên tích cực trong quá trình biên soạn các tài liệu chuyên môn cấp quốc gia. Ông phối hợp cùng Bộ Y tế xây dựng “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đột quỵ não” - tài liệu mang tính nền tảng trong việc chuẩn hóa điều trị đột quỵ trên toàn quốc.

Đây được xem là cơ sở để hình thành một hệ thống điều trị đồng bộ, hiện đại và minh bạch, giúp các cơ sở y tế từ trung ương đến địa phương có chung một “ngôn ngữ” chuyên môn khi tiếp cận người bệnh đột quỵ.

Ông Mai Duy Tôn đã công bố 178 bài báo khoa học, trong đó có 52 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Ông cũng chủ trì và tham gia 14 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp bộ, cấp tỉnh và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các hướng nghiên cứu chính của ông tập trung vào đột quỵ thiếu máu não, đột quỵ chảy máu não, hồi sức đột quỵ và xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não - những lĩnh vực gắn chặt với thực hành lâm sàng hằng ngày.

Từ năm 2009, ông Mai Duy Tôn tham gia giảng dạy y khoa, hiện là giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đã hướng dẫn bốn nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và đang tiếp tục hướng dẫn bảy nghiên cứu sinh khác.

Cạnh đó, ông cũng tham gia biên soạn nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ đào tạo và nghiên cứu, trong đó có các giáo trình chuyên sâu về đột quỵ và hồi sức đột quỵ não.

Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực đột quỵ tại Việt Nam. Ảnh: BVCC

Nhắc đến những thành tựu của mình, GS.TS Mai Duy Tôn thường nhấn mạnh vai trò của tập thể. Ông xem mình là một mắt xích trong hệ thống gồm Bộ Y tế, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, các chuyên khoa phối hợp và toàn thể nhân viên Trung tâm Đột quỵ.

Với ông, niềm vui không đến từ danh hiệu hay giải thưởng mà từ ánh mắt của người bệnh được cứu sống, từ sự trưởng thành của lớp bác sĩ trẻ, từ việc mạng lưới đột quỵ Việt Nam ngày càng rộng và vững mạnh.

Trong công việc chuyên môn hàng ngày tại tuyến trung ương hay những chuyến công tác dài ngày ở vùng cao, GS.TS Mai Duy Tôn luôn theo đuổi một mục tiêu xuyên suốt: Không để bất kỳ bệnh nhân đột quỵ nào bị bỏ lỡ cơ hội sống chỉ vì địa lý hay hạn chế y tế.