Danh sách 900 giáo sư, phó giáo sư năm 2025: Người trẻ nhất 33 tuổi 19/11/2025 12:12

(PLO)- 900 người được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay. Trong đó, 2 phó giáo sư trẻ nhất cùng 33 tuổi, giáo sư trẻ nhất 39 tuổi.

Ngày 19-11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 người, trong đó có 71 giáo sư và 829 phó giáo sư.

So với danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025 được công bố sau phiên họp lần thứ 4 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra hôm 2-11, số ứng viên chính thức được công nhận không thay đổi.

Còn nếu tính tổng số ứng viên ban đầu nộp hồ sơ tại 117 Hội đồng Giáo sư cơ sở, 173 người không đạt (khoảng 16,12%). Trong đó, số ứng viên giáo sư bị loại là 29, còn lại là phó giáo sư.

Số giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2024. Ảnh: TT

Kinh tế là ngành có nhiều ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư nhất với 134 người, tiếp đến là y học với 114 người, liên ngành hoá học - công nghệ thực phẩm 58 người, ngành vật lý 51 người.

Hai ngành luyện kim, văn học có số lượng giáo sư, phó giáo sư được công nhận thấp nhất trong 26 ngành/liên ngành, lần lượt là 3 và 1 người.

Về độ tuổi, ông Đỗ Quang Lộc, lĩnh vực vật lý, hiện công tác tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; bà Nguyễn Hà Thanh, lĩnh vực hoá học, công tác tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, là hai phó giáo sư trẻ nhất, cùng sinh năm 1992.

Ông Trần Quốc Trung, sinh năm 1986, là người trẻ nhất được công nhận giáo sư. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, hiện công tác tại Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II tại TP.HCM.

Danh sách giáo sư, phó giáo sư năm 2025 tại đây.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, chủ trì cuộc họp ngày 2-11. Ảnh: HĐGSNN

Năm 2025 là năm có số ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư cao nhất kể từ năm 2019, thời điểm các tiêu chuẩn xét duyệt được nâng cấp theo Quyết định 38 năm 2018 của Thủ tướng.

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm nay chất lượng ứng viên năm 2025 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, các ứng viên đều bảo đảm có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các tạp chí có uy tín khác.