Ai là giáo sư trẻ tuổi nhất vừa được công nhận đạt chuẩn năm 2025? 04/11/2025 11:15

(PLO)- Theo công bố, có 71 ứng viên giáo sư và 829 ứng viên phó giáo sư được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 900 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Trong đó có 71 ứng viên đạt chuẩn giáo sư và 829 ứng viên phó giáo sư; con số này bao gồm cả ứng viên thuộc hai ngành Quân sự và An ninh.

Theo danh sách công bố, người trẻ nhất đạt tiêu chuẩn giáo sư là ông Trần Quốc Trung, 39 tuổi (sinh năm 1986), hiện là Phó giám đốc Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM. Ông Trung sinh ra tại Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng).

Ông Trần Quốc Trung hiện là Phó giám đốc Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM. Ảnh: NT

Ông Trung tốt nghiệp ngành kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương. Ông có hai bằng thạc sĩ, gồm ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Ngoại thương và thạc sĩ Luật, Kinh tế và Quản lý, chuyên ngành tài chính - ngân hàng tại Trường ĐH Lille 2 (Đại học Lille, Pháp). Ông nhận bằng tiến sĩ khoa học quản lý tại Đại học Lille (Pháp) năm 2017.

Về quá trình công tác, ông bắt đầu làm giảng viên tại Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM từ năm 2008 đến 2012. Giai đoạn 2012-2018, ông giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ. Từ năm 2018 đến 2019, ông là Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Nghiệp vụ và sau đó đảm nhiệm vị trí Trưởng Bộ môn từ năm 2019 đến tháng 3-2020. Từ tháng 4-2020 đến nay, ông giữ chức Phó Giám đốc Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM.

Đến nay, ông Trung đã công bố 39 bài báo khoa học, trong đó có 15 bài trên tạp chí quốc tế uy tín. Năm 2015, ông được trao danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM”.

Về ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn phó giáo sư năm 2025, có hai người cùng sinh năm 1992 (33 tuổi): ông Đỗ Quang Lộc, giảng viên Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và bà Nguyễn Hà Thanh, nghiên cứu viên chính Phòng Hóa dược, Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Được biết, theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025 có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở. Trong số này, 1.014 ứng viên được đề nghị xét ở 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Sau vòng xét của các Hội đồng ngành, liên ngành, có 911 ứng viên (73 giáo sư, 938 phó giáo sư) được đề nghị lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Kết quả cuối cùng, 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định, đạt tỷ lệ 83,88% so với tổng số hồ sơ ban đầu. Tỷ lệ ứng viên đạt chuẩn giáo sư là 71% và phó giáo sư là 85,2%.