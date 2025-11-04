Từ học sinh giỏi quốc gia đến phó giáo sư trẻ nhất năm 2025 04/11/2025 15:46

(PLO)- Trong số hơn 800 ứng viên đạt tiêu chuẩn phó giáo sư năm 2025, có hai người trẻ tuổi nhất cùng sinh năm 1992 (33 tuổi).

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 900 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Trong đó có 71 ứng viên giáo sư và 829 ứng viên phó giáo sư.

Đặc biệt, trong số những người đạt chuẩn phó giáo sư năm 2025, có hai người trẻ tuổi nhất cùng sinh năm 1992 (33 tuổi).

Đó là TS Đỗ Quang Lộc, giảng viên Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và TS Nguyễn Hà Thanh, nghiên cứu viên chính Phòng Hóa dược, Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Từng là học sinh giỏi cấp quốc gia

TS Đỗ Quang Lộc sinh ngày 7-11-1992 tại xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Khi còn học THPT, ông từng đạt giải Nhì tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2009-2010 môn Vật lý.

Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật điện tử hiện đại tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2014. Đồng thời, ông được ĐH Quốc gia Hà Nội tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện khóa học 2010-2014.

Theo chia sẻ của ông, ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành giảng viên đại học và không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Do đó, sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân khoa học tài năng ngành Vật lý, ông vinh dự được nhà trường xét chọn và giữ lại làm cán bộ tạo nguồn và bắt đầu công tác tại khoa Vật lý từ năm 2014, chính thức được bổ nhiệm giảng viên vào năm 2016.

Đến tháng 12-2019, khi mới 27 tuổi, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Vật lý, chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Từ tháng 3-2023, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng bộ môn Vật lý Vô tuyến. Hiện nay, ông là giảng viên Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Hướng nghiên cứu chính của TS Lộc tập trung vào thiết kế và chế tạo các hệ thống vi cơ điện tử MEMS và vi lưu ứng dụng trong y sinh; phát triển mạch điện tử và hệ thống xử lý tín hiệu phục vụ thiết bị y sinh.

Đến nay, TS Lộc đã công bố 58 bài báo khoa học, trong đó 24 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Sau khi bảo vệ tiến sĩ, ông là tác giả chính của 7 bài báo quốc tế. Ông cũng là đồng tác giả một bằng độc quyền giải pháp hữu ích (cấp năm 2022) liên quan đến thiết bị vi lỏng phục vụ phát hiện tế bào ung thư phổi A549.

Trong quá trình công tác, ông từng nhận nhiều khen thưởng như: Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (2010), Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐH Quốc gia Hà Nội (2016), Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu (2021), Bằng khen Trung ương Đoàn (2022), Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2024).

TS Nguyễn Hà Thanh và TS Đỗ Quang Lộc cùng sinh năm 1992. Ảnh: Hồ sơ ứng viên

Nữ nhà giáo đam mê Hóa học

Người trẻ thứ hai đạt chuẩn phó giáo sư năm nay là TS Nguyễn Hà Thanh (sinh ngày 15-12-1992), quê huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Bà tốt nghiệp Cử nhân ngành Hóa học (chuyên ngành Hóa hữu cơ) tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2015. Năm 2020, ở tuổi 28, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa học phân tử và đại phân tử tại Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp.

Từ tháng 7-2015 đến tháng 10-2024, bà công tác tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với vai trò nghiên cứu viên; hiện là nghiên cứu viên chính của đơn vị này và giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Khoa học và Công nghệ.

Hướng nghiên cứu của TS Hà Thanh tập trung vào tổng hợp các hợp chất peptidomimetic có khả năng ức chế tương tác protein-protein CD95/PLCγ1; nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng bằng phản ứng domino đa thành phần và đánh giá hoạt tính sinh học của chúng. Bà đã hoàn thành 5 đề tài cấp cơ sở/cấp Viện Hóa học và một đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

TS Nguyễn Hà Thanh đã công bố 71 công trình khoa học, trong đó 46 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.