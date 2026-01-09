Đề nghị Bộ GD&ĐT giải quyết tình trạng 'sinh viên ra trường không có việc làm' 09/01/2026 13:01

(PLO)- Cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT có giải pháp hạn chế tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm theo chuyên ngành được đào tạo, gây lãng phí nguồn nhân lực.

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Hưng Yên có ý kiến gửi Bộ GD&ĐT, phản ánh rằng kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra những thay đổi lớn về cung - cầu lao động, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế với những mức độ khác nhau.

Theo đó, số lượng việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra lớn hơn nhiều lần so với số việc làm bị mất đi, do đó nhu cầu về nguồn nhân lực có đủ kỹ năng phù hợp đáp ứng với yêu cầu công việc ngày càng cao hơn.

Cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT có giải pháp, định hướng cho các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đào tạo sinh viên theo nhu cầu thị trường, bảo đảm sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu thực tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hạn chế tình trạng sinh viên ra trường không xin được việc làm theo chuyên ngành đào tạo, gây lãng phí nguồn nhân lực.

Cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT có giải pháp hạn chế tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm theo chuyên ngành được đào tạo. Ảnh minh hoạ: TT

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ luôn hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học khảo sát và báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên trong vòng 12 tháng sau khi được công nhận tốt nghiệp. Đồng thời giao nhiệm vụ cho trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực tiến hành tổng hợp và phân tích báo cáo của các trường, thống kê số sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp để kịp thời nắm bắt tình hình, xu hướng việc làm của xã hội.

Căn cứ vào kết quả đánh giá và nhu cầu thị trường lao động, Bộ GD&ĐT triển khai các đề án đào tạo định hướng cho các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tăng cường kết nối nhà trường - doanh nghiệp, đổi mới chương trình đào tạo nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động, bổ sung năng lực số cho sinh viên.

Cạnh đó, Bộ phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiều đề án phát triển nguồn nhân lực quốc gia giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2050; đề án đào tạo nguồn nhân lực công nghệ kỹ thuật cao; tổ chức các đề án đào tạo đặt hàng nhằm huy động nguồn lực và người học theo địa chỉ đặt hàng.

"Việc triển khai đồng bộ, tổng thể các giải pháp cùng với việc ban hành chính sách hỗ trợ người học, sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học khắc phục được các bất cập nêu trên", ông Sơn nêu rõ.

Còn vấn đề việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng cần sự chung tay góp sức của các cơ quan chức năng và các thành phần kinh tế - xã hội khác như doanh nghiệp, hiệp hội, các tổ chức trong nước và quốc tế.