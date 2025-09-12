Bộ Y tế có 2 ứng viên phó giáo sư năm 2025 12/09/2025 11:31

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Hà Anh Đức là ứng viên phó giáo sư năm 2025.

Trong danh sách các ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành y học năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, và TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức sinh năm 1973, trình độ chuyên môn là tiến sĩ Nội khoa.

Từ tháng 8-2000 đến 11-2011, ông Thức là bác sĩ khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ tháng 11-2011 đến 3-2015, ông đảm nhiệm vị trí Phó khoa Nội tim mạch tại bệnh viện này.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Từ tháng 6-2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp.

Tháng 11-2019, ông đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Từ tháng 6-2024 đến nay, ông được bổ nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông được cấp bằng tiến sĩ ngày 30-3-2021 tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế.

Ông Thức được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen năm 2012, được công nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2017, nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2010, 2014 và 2020.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức sinh năm 1973. Từ 8-2006 đến 6-2010, ông học tiến sĩ chuyên ngành y tế công cộng tại Đại học Boston, Hoa Kỳ.

Từ tháng 5-2014 đến 6-2018, ông là Thư ký Bộ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

Tháng 3-2020, ông được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Y tế. Từ 8-2024 đến nay, ông là Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Ông Đức có tham gia thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục đại học như Trường Đại học Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Ông đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và 3 đề tài cấp cơ sở, từng công bố 82 bài báo khoa học.

Ông Đức cũng đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức.

Năm 2025, có 933 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, tăng mạnh so với 2024 (tăng hơn 38,6%). Trong đó, 89 ứng viên giáo sư (tăng 26 ứng viên so với năm ngoái), 844 ứng viên phó giáo sư (tăng 234 ứng viên so với năm ngoái).

Riêng ngành y học có 124 ứng viên, trong đó 15 người được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư.

Danh sách được công bố chưa bao gồm ứng viên từ 2 Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học an ninh và Khoa học quân sự.