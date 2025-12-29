Bộ trưởng Bộ Y tế: Thái độ phục vụ của cán bộ y tế chuyển biến tích cực 29/12/2025 17:53

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong nhiệm kỳ 2021-2025, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, khẳng định sự phát triển của cả hệ thống y tế.

Chiều 29-12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thái độ phục vụ của cán bộ y tế chuyển biến tích cực

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong nhiệm kỳ 2021-2025, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch. Kết quả này khẳng định sự phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả của hệ thống y tế.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được xác định là khâu đột phá. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 5 Luật của ngành y tế đã được ban hành cùng hàng chục Nghị định, gần 200 Thông tư. Nhiều kế hoạch, chiến lược phát triển ngành định hướng giai đoạn 2045, 2050 được xây dựng, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc.

“Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại. Thái độ phục vụ của cán bộ y tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm”, bà Lan nói.

Cùng với đó, bà Lan cho biết công tác phòng bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu tiếp tục được củng cố vững chắc. Đại dịch COVID-19 được khống chế thành công. Các dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát. Công tác bảo trợ xã hội được mở rộng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ 2021-2025 cũng ghi dấu kết quả quan trọng trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực. Nhiều dự án lớn, trọng điểm của ngành được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ và đưa vào hoạt động.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TT

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhìn nhận ngành y tế vẫn còn tồn tại, hạn chế và thách thức từ cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan.

Nhiều khó khăn, thách thức cần được khắc phục

Cụ thể, chỉ số sức khỏe cơ bản và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn chênh lệch giữa các vùng, miền. Y tế cơ sở chưa cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc ban đầu. Việc khám sàng lọc chưa được triển khai rộng rãi, chưa tạo được niềm tin cho người bệnh.

Y tế dự phòng chưa được đầu tư thỏa đáng, chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Việc bảo vệ môi trường sống, rèn luyện nâng cao sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm chưa được chú trọng đúng mức. Tiềm năng của y học cổ truyền chưa được phát huy đầy đủ.

Về công tác dân số, tổng tỷ suất sinh đang có xu hướng giảm dưới mức sinh thay thế, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao. Ngành chưa có giải pháp đồng bộ để phát huy lợi thế thời kỳ dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số.

Cạnh đó, nhân lực y tế ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng, thiếu chế độ đãi ngộ đặc biệt. Năng lực sản xuất, cung ứng thuốc, thiết bị y tế còn hạn chế, phụ thuộc nguồn nhập khẩu.

Tình hình tệ nạn mại dâm, mua bán người và xâm hại trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ sở vật chất của các cơ sở trợ giúp xã hội, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật chưa đáp ứng nhu cầu.

Cơ chế chính sách chưa đủ mạnh để huy động nguồn lực phát triển y tế tư nhân. Một số vụ việc vi phạm pháp luật, trục lợi trong khám chữa bệnh, dược phẩm gây bức xúc dư luận.

Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành phải quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282 của Chính phủ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh cần tập trung hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý vững chắc; nâng cao năng lực khám chữa bệnh; sắp xếp bộ máy tinh gọn và đẩy mạnh chuyển đổi số.