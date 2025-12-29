Hàng loạt thay đổi quan trọng của ngành y tế năm 2025 29/12/2025 16:11

(PLO)- Năm 2025, ngành y tế hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao. Đáng chú ý, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước tính đạt mức 95,15%, vượt so với mục tiêu 95% đề ra.

Chiều 29-12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ngành y tế hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu được giao

Theo báo cáo tổng kết năm 2025 của Bộ Y tế, ngành đã hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao.

Cụ thể, ngành y tế hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được Quốc hội giao và 8/9 chỉ tiêu cụ thể của ngành theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là tỉ lệ người dân tham gia BHYT ước tính đạt mức 95,15%, vượt so với mục tiêu 95% đề ra.

Cạnh đó, các chỉ số về nhân lực và hạ tầng y tế cũng cán đích thành công. Tỉ lệ bác sĩ trên quy mô dân số đạt 15 bác sĩ/10.000 dân, số giường bệnh đạt 34,5 giường/10.000 dân.

Theo Bộ Y tế, năm 2025, tỉ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế ước đạt trên 90%. Ảnh minh hoạ: TT

Cũng theo Bộ Y tế, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ghi nhận sự chuyển biến tích cực về chất lượng. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam (tính từ lúc sinh) đạt 74,8 tuổi, cao hơn so với chỉ tiêu 74,7 tuổi.

Đáng chú ý, tỉ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế ước đạt trên 90%, vượt xa so với chỉ tiêu trên 80% được đặt ra ban đầu. Hơn 90% dân số cũng đã được quản lý sức khỏe điện tử, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi số y tế toàn diện.

Trong lĩnh vực dân số và trẻ em, ngành y tế đã kiểm soát tốt tỉ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái. Các chỉ số tử vong ở trẻ em đều được kéo giảm xuống dưới mức trần quy định:

Tỉ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi giảm còn 11 ca/1.000 trẻ đẻ sống (chỉ tiêu là dưới 11,1).

Tỉ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi giảm còn 16,6 ca/1.000 trẻ đẻ sống (chỉ tiêu là dưới 16,8).

Công tác an sinh xã hội cho nhóm đối tượng yếu thế cũng được đảm bảo tuyệt đối, với tỉ lệ người khuyết tật và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc kịp thời đều đạt mức trên 91%.

Tuy nhiên, vẫn còn thách thức cần giải quyết trong giai đoạn tới khi tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi ước tính là 17,8%, chưa đạt được mục tiêu giảm xuống dưới 17% như kỳ vọng.

Bộ Y tế chuyển giao nhiều bệnh viện về địa phương

Năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong công cuộc tinh gọn và tái cấu trúc bộ máy ngành y tế. Bộ Y tế đã thực hiện hàng loạt thay đổi mang tính chiến lược: Từ việc sáp nhập, chuyển giao các đơn vị hành chính, giảm đầu mối bệnh viện trực thuộc, đến tham mưu Thủ tướng ban hành Quyết định phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Cụ thể, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, trong năm 2025, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới.

Theo đó, Bộ đã thực hiện tiếp nhận và sắp xếp 13 đơn vị từ Bộ LĐ-TB&XH chuyển về. Đồng thời, từ ngày 1-6, cơ quan Thanh tra Bộ Y tế đã chính thức được chuyển về Thanh tra Chính phủ, đánh dấu sự thay đổi trong cơ chế giám sát và thanh tra chuyên ngành.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng về quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, Bộ Y tế đã sắp xếp giảm bốn bệnh viện trực thuộc Bộ theo hướng chuyển giao về địa phương hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động.

Trong đó, Bệnh viện 74 Trung ương được chuyển giao nguyên trạng về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được chuyển giao nguyên trạng về UBND TP Đà Nẵng quản lý; Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương được tổ chức lại để trở thành hai bệnh viện thực hành trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

Bên cạnh việc sắp xếp bộ máy, công tác quản trị chuyên môn cũng có bước tiến mới với việc Thủ tướng ban hành Quyết định 05/2025 phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia vào tháng 2.

Về chính sách nhân sự, Bộ Y tế đã tập trung hoàn thiện các chế độ đãi ngộ cho đội ngũ "áo trắng". Các chính sách mới về phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp đặc thù và phụ cấp chống dịch đang được xây dựng nhằm đảm bảo đời sống cho nhân viên y tế công lập. Đồng thời, các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm và chức danh nghề nghiệp cũng được ban hành để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ toàn ngành.

Đối với địa phương, Bộ Y tế cũng đã ban hành các hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn y tế và trạm y tế xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.