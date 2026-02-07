Quân y, bệnh viện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con biên giới Đắk Lắk 07/02/2026 19:26

(PLO)- Các bác sĩ quân y và bệnh viện phối hợp khám bệnh cho khoảng 400 người dân tại xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 7-2, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân. Ảnh: N.T

Chương trình là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, được tổ chức thường niên với mục tiêu chăm lo sức khỏe nhân dân khu vực biên giới, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho bà con.

Đồng thời, hoạt động cũng thể hiện tinh thần gắn kết quân dân, chung tay cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại chương trình, đoàn công tác gồm 30 y, bác sĩ, dược sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và lực lượng quân y đã thăm khám cho gần 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ quân y tham gia khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: N.T

Các nội dung thăm khám bao gồm: Đo huyết áp, cân nặng, khám lâm sàng các khoa nội tổng hợp, nhi khoa, phụ sản, siêu âm chẩn đoán, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận người dân địa phương thường mắc các bệnh lý về tiêu hóa, tim mạch, xương khớp. Đối với những trường hợp bệnh lý phức tạp, bác sĩ đã hướng dẫn bệnh nhân chuyển đến các cơ sở y tế chuyên sâu để điều trị.

Bà Huỳnh Thị Cầu (65 tuổi, ngụ xã Buôn Đôn) cho biết bà rất vui khi được các bác sĩ về tận địa phương khám, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn tận tình cách chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tái phát.

Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, hằng năm đơn vị luôn chú trọng hoạt động thiện nguyện, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh.

Việc này giúp người dân khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.