Bác sĩ nội trú tại TP.HCM được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt 26/02/2026 18:28

(PLO)- TP.HCM vừa ban hành chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

UBND TP.HCM vừa ban hành đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn sâu và xây dựng đội ngũ quản trị bệnh viện đáp ứng yêu cầu phát triển y tế trong kỷ nguyên mới giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo".

Theo đề án, hiện nay tỉ lệ bác sĩ nội trú được tuyển dụng tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM chưa cao. Thống kê của ngành y tế cho thấy tỉ lệ bác sĩ nội trú đang công tác tại các bệnh viện công lập chỉ chiếm khoảng 10-12% tổng số bác sĩ đang hành nghề. Trong khi đó, nhu cầu thực tế của hệ thống y tế TP cao gấp nhiều lần, nhất là ở các lĩnh vực cần chuyên môn sâu.

Bác sĩ nội trú được hỗ trợ chi phí đào tạo trên cơ sở mức thu hợp pháp của cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Tuy nhiên, bác sĩ nội trú hiện chưa có chính sách hỗ trợ tài chính và khuyến khích phù hợp. Trong thời gian học kéo dài nhiều năm, bác sĩ nội trú phải dành phần lớn thời gian thực hành tại bệnh viện nhưng không được hưởng chế độ đãi ngộ tương xứng. Ngoài ra, học phí và chi phí sinh hoạt cao nhưng không có nguồn hỗ trợ ổn định.

Hiện nay, địa bàn TP có ba trường đào tạo chương trình bác sĩ nội trú gồm: Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Về mặt số lượng, nếu tình hình tuyển sinh ổn định có thể đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa. Tuy nhiên, về cơ cấu chuyên ngành có thể không phù hợp do việc tuyển sinh, đào tạo của các trường chưa có sự phối hợp với giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng của ngành y tế TP.

Theo đề án của UBND TP.HCM, bác sĩ nội trú được hỗ trợ chi phí đào tạo trên cơ sở mức thu hợp pháp của cơ sở đào tạo theo quy định. Cạnh đó, TP sẽ hỗ trợ chi phí sinh hoạt đối với bác sĩ nội trú học các chuyên ngành thuộc danh mục ưu tiên, chuyên ngành khó thu hút nhân lực nhằm giảm áp lực tài chính.

Danh mục các chuyên ngành này được rà soát, xác định định kỳ hằng năm trên cơ sở nhu cầu của hệ thống y tế TP. Ngoài ra, bác sĩ được tạo điều kiện tham gia đánh giá năng lực hành nghề trong thời gian đào tạo, giúp rút ngắn lộ trình cấp giấy phép hành nghề.

Về nghĩa vụ, từ năm thứ ba, bác sĩ nội trú được phân bổ thực hành 3-6 tháng tại các bệnh viện cấp chuyên môn cơ bản. Người học phải cam kết làm việc tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế ít nhất 6 năm tính từ ngày được tuyển dụng và chấp hành việc phân công công tác. Trường hợp vi phạm cam kết phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí hỗ trợ đã nhận.