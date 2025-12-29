TP.HCM sẽ chuyển đổi trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện 29/12/2025 20:25

UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, chuyển giao thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu.

Theo đó, 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế sẽ chuyển giao toàn bộ nhân sự, thuốc, vật tư y tế, tài sản, các nguồn tài chính hợp pháp còn lại, cùng các quyền và nghĩa vụ tài chính đủ điều kiện chuyển giao theo quy định cho các trạm y tế cấp xã.

Trẻ uống Vitamin A tại 1 trạm y tế trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sau khi hoàn tất chuyển giao, 25 trung tâm y tế khu vực này sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1-1-2026, khi 168 trạm y tế cấp xã trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu chính thức được thành lập.

Đối với 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, đơn vị sẽ thực hiện chuyển giao một phần nhân sự, thuốc, vật tư y tế, tài sản, nguồn tài chính hợp pháp còn lại… cho các trạm y tế cấp xã theo phương án sắp xếp đã được phê duyệt.

Phần nhân sự, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, công nợ và các quyền, nghĩa vụ còn lại tiếp tục được duy trì để thực hiện chức năng điều trị nội trú, khám bệnh, chữa bệnh tuyến cơ sở và các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.

Đồng thời, Sở Y tế sẽ xây dựng lộ trình chuyển đổi mô hình các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh này thành bệnh viện hoặc cơ sở 2 của bệnh viện, phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế TP.HCM.

13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh gồm: Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Mỹ, Châu Đức, Hồ Tràm, Long Đất và Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Theo quyết định, 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh được tiếp tục sử dụng con dấu hiện có trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày 1-1-2026 để hoàn tất các công việc còn lại theo quy định; không được phát sinh nhiệm vụ mới, không ký kết hợp đồng mới và không thực hiện các hoạt động vượt quá phạm vi xử lý tồn đọng.

UBND TP.HCM cũng giao Bảo hiểm xã hội TP hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện để người dân có thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã được thanh toán và hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh thông suốt, liên tục trong quá trình sắp xếp.