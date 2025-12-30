Chính thức sáp nhập 2 bệnh viện lớn ở TP.HCM

Ngày 30-12, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) diễn ra lễ công bố sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết trước lễ sáp nhập 5 tháng, cả 2 bệnh viện đã có cơ hội hợp tác chặt chẽ để cùng tìm ra mô hình hoạt động phù hợp và hiệu quả nhất.
2 bệnh viện đã từng bước xây dựng và cải tiến hoạt động khám chữa bệnh, mang đến sự hài lòng ban đầu của người dân và đưa y tế chuyên sâu trong cấp cứu đến khu vực trung tâm bằng sản phẩm cứu sống người bệnh ngưng tim ngoại viện bằng kỹ thuật eCPR.
“Có thể nói khi sáp nhập, bài toán mà chúng ta thường hay hình dung đó là “1+1=1”, nhưng với chúng tôi “1+1 = 2”. Đó là 2 cơ sở y tế chất lượng cao, phục vụ công tác khám chữa bệnh chuyên sâu, đặc biệt công tác cấp cứu chuyên sâu tại khu vực trung tâm, đảm bảo công tác an toàn tuyệt đối cho lễ hội tại khu vực trung tâm và du khách” – BS Hải nói.
Theo đó, các chuyên gia cấp cứu của bệnh viện đã khảo sát ga Metro, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi, lên kế hoạch cụ thể chi tiết khi xảy ra sự cố, đồng thời khuyến cáo gắn máy sốc tim tự động tại các vị trí cần thiết, công tác khám chữa bệnh chuyên sâu cho người dân. Du lịch y tế như là một định hướng của ngành sẽ được bệnh viện chú trọng thực hiện trong thời gian sắp tới.
ThS.BS Vũ Đức Nhân, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhận định việc sáp nhập 2 bệnh viện là chủ trương mang tầm chiến lược, thể hiện quyết tâm của ngành y tế TP trong tái cấu trúc hệ thống y tế công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tối ưu hóa nguồn lực.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định là bệnh viện tuyến cuối hạng I chuyên sâu của TP.HCM, có bề dày truyền thống và uy tín chuyên môn. Việc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trở thành cơ sở 2 mở ra cơ hội chuẩn hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, qua đó giúp người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế an toàn, công bằng và chất lượng hơn.
“Quá trình chuyển đổi khó tránh khỏi những băn khoăn, thách thức ban đầu về thói quen làm việc và tâm lý nhân viên. Tuy nhiên, với vai trò trực tiếp điều trị, đội ngũ y bác sĩ luôn đặt lợi ích người bệnh lên hàng đầu, sẵn sàng thích nghi, học hỏi và đồng hành cùng ban giám đốc.
Thay mặt tập thể y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế, tôi cam kết giữ vững y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tâm, nghiêm túc tuân thủ quy định, góp phần xây dựng cơ sở 2 trở thành mắt xích vững chắc, hiệu quả trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân TP” – BS Nhân nhấn mạnh.
Sáp nhập bệnh viện là giải pháp chiến lược lâu dài
Lễ công bố quyết định hợp nhất Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hai đơn vị cũng như toàn hệ thống y tế TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.
Theo đó, cơ sở y tế tại số 125 Lê Lợi, quận 1 chính thức trở thành Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, thuộc tầng chuyên sâu, thay vì tầng cơ bản như trước đây.
Đây là giải pháp thông minh, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân khi được tiếp cận nhanh hơn các dịch vụ kỹ thuật cao, trong khi ngân sách nhà nước không phải đầu tư thêm lớn. Việc hình thành thêm một cơ sở chuyên sâu ngay trung tâm TP còn có ý nghĩa chiến lược, giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, điều trị, chia sẻ áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối hiện hữu và nâng cao hiệu quả toàn hệ thống.
Sáp nhập không chỉ là thay đổi hành chính mà là giải pháp chiến lược lâu dài. Thời gian tới, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cần vận hành hiệu quả cơ sở 2, ưu tiên phát triển các chuyên khoa phù hợp, bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
PGS.TS.BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM