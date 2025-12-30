Chính thức sáp nhập 2 bệnh viện lớn ở TP.HCM 30/12/2025 16:49

(PLO)- Sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định là bước đi chiến lược thể hiện quyết tâm tái cấu trúc hệ thống y tế TP theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Ngày 30-12, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) diễn ra lễ công bố sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết trước lễ sáp nhập 5 tháng, cả 2 bệnh viện đã có cơ hội hợp tác chặt chẽ để cùng tìm ra mô hình hoạt động phù hợp và hiệu quả nhất.

Lễ công bố điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn về Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Ảnh: SYT

2 bệnh viện đã từng bước xây dựng và cải tiến hoạt động khám chữa bệnh, mang đến sự hài lòng ban đầu của người dân và đưa y tế chuyên sâu trong cấp cứu đến khu vực trung tâm bằng sản phẩm cứu sống người bệnh ngưng tim ngoại viện bằng kỹ thuật eCPR.

“Có thể nói khi sáp nhập, bài toán mà chúng ta thường hay hình dung đó là “1+1=1”, nhưng với chúng tôi “1+1 = 2”. Đó là 2 cơ sở y tế chất lượng cao, phục vụ công tác khám chữa bệnh chuyên sâu, đặc biệt công tác cấp cứu chuyên sâu tại khu vực trung tâm, đảm bảo công tác an toàn tuyệt đối cho lễ hội tại khu vực trung tâm và du khách” – BS Hải nói.

Lễ công bố sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo đó, các chuyên gia cấp cứu của bệnh viện đã khảo sát ga Metro, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi, lên kế hoạch cụ thể chi tiết khi xảy ra sự cố, đồng thời khuyến cáo gắn máy sốc tim tự động tại các vị trí cần thiết, công tác khám chữa bệnh chuyên sâu cho người dân. Du lịch y tế như là một định hướng của ngành sẽ được bệnh viện chú trọng thực hiện trong thời gian sắp tới.

ThS.BS Vũ Đức Nhân, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhận định việc sáp nhập 2 bệnh viện là chủ trương mang tầm chiến lược, thể hiện quyết tâm của ngành y tế TP trong tái cấu trúc hệ thống y tế công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tối ưu hóa nguồn lực.

Bệnh nhân thăm khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Nhân dân Gia Định là bệnh viện tuyến cuối hạng I chuyên sâu của TP.HCM, có bề dày truyền thống và uy tín chuyên môn. Việc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trở thành cơ sở 2 mở ra cơ hội chuẩn hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, qua đó giúp người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế an toàn, công bằng và chất lượng hơn.

“Quá trình chuyển đổi khó tránh khỏi những băn khoăn, thách thức ban đầu về thói quen làm việc và tâm lý nhân viên. Tuy nhiên, với vai trò trực tiếp điều trị, đội ngũ y bác sĩ luôn đặt lợi ích người bệnh lên hàng đầu, sẵn sàng thích nghi, học hỏi và đồng hành cùng ban giám đốc.

Thay mặt tập thể y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế, tôi cam kết giữ vững y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tâm, nghiêm túc tuân thủ quy định, góp phần xây dựng cơ sở 2 trở thành mắt xích vững chắc, hiệu quả trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân TP” – BS Nhân nhấn mạnh.