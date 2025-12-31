Chính thức ra mắt cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngay trung tâm TP.HCM 31/12/2025 12:58

(PLO)- Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) chính thức ra mắt cơ sở 2, kế thừa từ nền tảng hạ tầng của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (cũ), nâng cao năng lực cấp cứu các tình huống khẩn cấp.

Ngày 31-12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) chính thức ra mắt và đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi (phường Bến Thành), kế thừa và phát triển từ nền tảng hạ tầng của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (cũ).

Cơ sở 2 triển khai 5 khoa chính gồm Hồi sức Cấp cứu, Nội Tổng hợp, Ngoại Tổng hợp, Khám bệnh 2 và Cận lâm sàng.

Lễ ra mắt cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: TH

TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh viện sẽ tập trung phát triển ba lĩnh vực chuyên môn trọng tâm, đặc biệt là phát triển trung tâm cấp cứu chuyên sâu.

Cụ thể, bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cấp cứu 115 nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp cứu ngoại viện. Trong đó sẽ xây dựng các kịch bản phối hợp với để đáp ứng tốt công tác cấp cứu trong các dịp lễ hội, các sự cố tại nhà ga và những tình huống khẩn cấp khác.

Cạnh đó, các lĩnh vực cấp cứu chuyên sâu như cấp cứu đột quỵ, nhồi máu cơ tim, cấp cứu sản – phụ khoa, cấp cứu nhi khoa cũng sẽ được mở rộng và phát triển trong thời gian tới tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2.

Bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cấp cứu 115 nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp cứu ngoại viện. Ảnh: BVCC

Ngoài ra, công tác khám chữa bệnh sẽ được đặc biệt quan tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. Bệnh viện sẽ từng bước mở đầy đủ các chuyên khoa, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn khu vực trung tâm.

Quá trình vận hành thử nghiệm suốt 10 tháng qua, bệnh viện ghi nhận số lượng người nước ngoài và du khách đến khu vực bệnh viện khá đông. Vì vậy bệnh viện sẽ tổ chức các dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp cho du khách và người nước ngoài, đồng thời phối hợp với các công ty lữ hành du lịch để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho du khách khi đến khu vực trung tâm TP.

Người dân thăm khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2. Ảnh: BVCC

Từ ngày 6-7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chính thức triển khai mô hình phòng khám vệ tinh và phòng khám chuyên gia Nội - Ngoại khoa, phòng khám vệ tinh Sản - Nhi tại cơ sở 2.

Sau thời gian hỗ trợ chuyên môn, nhiều kết quả đáng ghi nhận đã đạt được. Số lượt khám ngoại trú tăng trưởng mạnh, công suất giường nội trú toàn viện tăng trung bình 8%, số ca cấp cứu trong quý III tăng khoảng 17%.

Đặc biệt, ngày 27-10, hai bệnh viện đã phối hợp triển khai thành công ca E-CPR liên viện, cứu sống 1 trường hợp ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển cấp cứu chuyên sâu.

Bên cạnh đó, các ê-kíp bác sĩ của 2 bệnh viện còn phối hợp phẫu thuật và cấp cứu thành công nhiều ca bệnh phức tạp.

Chia sẻ thêm, BS Hải cho biết do diện tích bệnh viện tương đối hạn chế nên sẽ tập trung phát triển mô hình điều trị trong ngày, trong đó trọng tâm là phẫu thuật trong ngày, điều trị trong ngày và xử trí các trường hợp cấp cứu phù hợp.

“Hơn 250 nhân viên y tế ưu tú của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cũ, nay đã trở về mái nhà chung. Chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, chung sức xây dựng nền y tế ngày càng phát triển vững mạnh. Đây là nguồn nhân lực vô cùng quý báu, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của bệnh viện trong thời gian tới” - BS Hải nhấn mạnh.