Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ sản phụ sinh con trên taxi khi chuyển viện 19/01/2026 15:55

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ toàn bộ quá trình tiếp nhận sản phụ rời cơ sở y tế bằng taxi và sinh con trên đường để xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Ngày 19-1, Sở Y tế TP.HCM đã thông tin về vụ việc sản phụ sinh con trên taxi khi chuyển viện từ Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức.

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức báo cáo đầy đủ, làm rõ toàn bộ quá trình tiếp nhận người bệnh, công tác tư vấn, chỉ định chuyên môn và phương án chuyển viện và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, vào lúc 16 giờ 55 phút ngày 17-1-2026, sản phụ được tiếp nhận và thăm khám tại khoa Sản. Qua đánh giá ban đầu, sản phụ đang trong giai đoạn chuyển dạ, có yếu tố nguy cơ, được nhân viên y tế tư vấn chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục theo dõi và xử trí.

Trung tâm Y tế đã chủ động xây dựng phương án chuyển viện bằng xe cấp cứu, có nhân viên y tế đi kèm theo quy định.

1 sản phụ đã sinh con trên taxi khi chuyển viện từ Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trong thời gian nhân viên y tế chuẩn bị các thủ tục cần thiết, gia đình đã chủ động đưa sản phụ rời khỏi cơ sở y tế bằng taxi theo nguyện vọng cá nhân, không thực hiện theo phương án chuyển viện an toàn do đơn vị đề xuất.

Sau đó, sản phụ sinh con trên taxi và được đưa vào Bệnh viện Long Khánh để tiếp tục chăm sóc y tế. Hiện sức khỏe của sản phụ và trẻ sơ sinh được ghi nhận ổn định.

Để bảo đảm việc xác minh khách quan, toàn diện, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương thực hiện báo cáo chi tiết theo mốc thời gian, cung cấp đầy đủ, trung thực toàn bộ hồ sơ liên quan, tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, chỉ định chuyên môn, tư vấn – giao tiếp với người bệnh và thân nhân, đến phương án chuyển viện; trường hợp cần thiết, Giám đốc Trung tâm có thể mời chuyên gia sản độc lập đánh giá chuyên môn.

Trên cơ sở đó, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện sai phạm, tuyệt đối không bao che, né tránh trách nhiệm.

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận và chuyển viện đối với sản phụ, đặc biệt trong các tình huống có nguy cơ cao, diễn tiến nhanh.

Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh an toàn người bệnh, đặc biệt là đối với sản phụ và trẻ sơ sinh, là nguyên tắc xuyên suốt và yêu cầu bắt buộc của ngành y tế.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức rà soát, quán triệt và giám sát nghiêm việc tuân thủ quy trình chuyên môn, quy tắc ứng xử và công tác tư vấn người bệnh; bảo đảm người bệnh và gia đình được hướng dẫn đầy đủ để lựa chọn phương án vận chuyển an toàn, đúng quy định và đúng hướng dẫn của ngành y tế.