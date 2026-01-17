Tổng Bí thư dự lễ khởi công dự án y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 17/01/2026 11:30

(PLO)- "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là vấn đề nhân văn sâu sắc". Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại lễ khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội.

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 17-1, Liên danh chủ đầu tư gồm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (thừa ủy quyền của Trường Đại học Y Hà Nội) - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS đã tổ chức lễ khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội tại cơ sở Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội cùng các chuyên gia, y bác sĩ.

Coi trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ Đảng ta luôn nhất quán quan điểm con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trong đó, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt. Đối với người cao tuổi, đây không chỉ là vấn đề y tế mà còn là vấn đề nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Trong bối cảnh tuổi thọ bình quân tăng, mô hình gia đình thay đổi, hệ thống y tế và an sinh xã hội sẽ đối mặt áp lực lớn nếu không có cách tiếp cận mới. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, coi đây là trụ cột của phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư cho rằng dự án này cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế tư nhân và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, dự án cho thấy quyết tâm của Thủ đô trong việc vận dụng cơ chế đặc thù để triển khai các dự án có tác động lan tỏa lâu dài.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự phối hợp giữa "bốn nhà": Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp. Để dự án thành công, Tổng Bí thư đề nghị TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường giám sát để đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đại học Y Hà Nội và các cơ sở y tế cần phát huy vai trò chuyên môn, lấy lợi ích của người cao tuổi làm trung tâm, xây dựng nơi đây thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lão khoa uy tín. Các nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết, hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với mục tiêu an sinh, không chạy theo lợi ích ngắn hạn.

Tổ hợp y tế hiện đại quy mô hơn 16.000 tỉ đồng

Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội được định hướng là tổ hợp đa chức năng, tích hợp khám chữa bệnh chất lượng cao, đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc toàn diện.

Điểm nhấn của dự án là mô hình bệnh viện thông minh, ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị và quản trị. Đây cũng là nơi triển khai các công nghệ y học tiên tiến như ghép tạng, phẫu thuật robot, liệu pháp tế bào gốc, gen trị liệu.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 16.093 tỉ đồng. Giai đoạn một dự kiến hoàn thành vào năm 2028, hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Trọng tâm là Khu 1 (khoảng 15 ha) với tổ hợp bệnh viện chuyên khoa sâu quy mô 2.600 giường. Trong đó, Bệnh viện đa khoa trung tâm 1.000 giường đóng vai trò hạt nhân kết nối các trung tâm Ung bướu, Ngoại khoa - Ghép tạng, Lão khoa.

Khu 2 (khoảng 0,7 ha) gồm 2 khối tháp cao 35 tầng với 1.100 căn hộ chuyên biệt cho người cao tuổi. Các căn hộ được thiết kế linh hoạt từ sống độc lập đến chăm sóc toàn phần 24/7. Dự kiến khu dưỡng cư này sẽ hoàn thành vào năm 2028, góp phần đáp ứng thách thức già hóa dân số và giảm tải cho hệ thống y tế tuyến Trung ương.