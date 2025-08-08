Nâng cao năng lực y tế cơ sở để chăm sóc tốt sức khỏe cộng đồng 08/08/2025 19:20

(PLO)- Tuyến y tế cơ sở có vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng như khám chữa bệnh ban đầu, khám sức khỏe sàng lọc phát hiện sớm bệnh...

Ngày 8-8, Bệnh viện Bình Chánh, TP.HCM, tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2025 với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Góc nhìn từ bệnh viện địa phương”.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tuyến y tế cơ sở có vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Y tế cơ sở triển khai dịch vụ thiết yếu trong khám chữa bệnh ban đầu; tổ chức khám sức khỏe sàng lọc phát hiện sớm.

Các trung tâm y tế, trạm y tế triển khai các chương trình sức khỏe trong cộng đồng để giảm các yếu tố nguy cơ phòng bệnh không lây nhiễm, phòng chống dịch bệnh; Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh là đầu mối quản lý chỉ đạo quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm tại các tuyến y tế cơ sở và cộng đồng.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Các bệnh viện đa khoa khu vực (bệnh viện quận huyện trước đây) sẽ có vai trò hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở; tiếp nhận các trường hợp quá khả năng điều trị từ tuyến y tế cơ sở và chuyển bệnh nhân đã ổn định trở về tuyến y tế cơ sở để quản lý điều trị” - bác sĩ Vĩnh Châu nói.

ThS.BS CK2 Võ Ngọc Cường, Giám đốc Bệnh viện Bình Chánh, chia sẻ trong bối cảnh chính quyền hai cấp được triển khai, hệ thống y tế có nhiều thay đổi. Riêng tại Bệnh viện Bình Chánh xác định rõ định hướng mới để thích ứng, đó là tăng cường gắn kết giữa bệnh viện tuyến đầu của địa phương với các trung tâm y tế khu vực, trạm y tế xã, phường nhằm quản lý sức khỏe cộng đồng tốt hơn, kịp thời hơn, nhanh hơn và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại nhất.

"Y tế cơ sở chính là “cánh tay nối dài” của y tế chuyên sâu, đưa dịch vụ khám chữa bệnh đến gần hơn với người dân" - bác sĩ Cường chia sẻ.

Bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bình Chánh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trước đây, bệnh viện đã có phòng khám vệ tinh tại các xã để đưa y tế gần dân. Nay mô hình này càng cần thiết hơn, nhất là với bệnh mãn tính không lây, lão khoa, nhi khoa.

Đối với Bệnh viện Bình Chánh, định hướng trọng tâm là rà soát lại địa bàn sau khi sáp nhập, phối hợp với các trung tâm y tế xã, khu vực để tổ chức khám chữa bệnh, tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở, “cầm tay chỉ việc” giai đoạn đầu và mời lên bệnh viện đào tạo.

“Mục tiêu là giúp y tế cơ sở nhận định đúng tình trạng bệnh, xử trí phù hợp và chỉ chuyển tuyến khi vượt khả năng chuyên môn” - bác sĩ Cường nói.

Ngoài ra, bệnh viện củng cố hoạt động, mở rộng chuyên khoa, mời nhân sự giỏi, cử bác sĩ trẻ đi học để được cấp thêm danh mục kỹ thuật, hợp tác với các trường y và bệnh viện tuyến trên để mời chuyên gia về giảng dạy, khám chữa bệnh.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện Bình Chánh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Bệnh viện linh hoạt bố trí giường bệnh, tận dụng phòng dịch vụ khi bệnh nhân không đủ khả năng chi trả, đảm bảo không để bệnh nhân cấp cứu phải chờ. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn có cơ chế, chính sách ưu đãi từ BHYT và Sở Y tế để thu hút nhân tài, đầu tư trang thiết bị, cải tạo cơ sở hạ tầng vốn đã xuống cấp” - bác sĩ Cường nói.