Cử tri: Bệnh nhân ung thư nhiều, thuốc đặc trị được BHYT thanh toán còn rất ít 27/12/2025 09:31

(PLO)- Cử tri cho rằng số lượng bệnh nhân ung thư rất nhiều nhưng danh mục thuốc điều trị được BHYT chi trả còn rất ít và hạn chế.

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Đồng Nai có ý kiến phản ánh hiện nay số lượng bệnh nhân ung thư rất nhiều nhưng danh mục thuốc điều trị theo BHYT còn rất ít và hạn chế. Do đó, cử tri đề nghị quan tâm mở rộng danh mục thuốc đặc trị đối với bệnh ung thư.

Trong khi đó, cử tri tỉnh Đồng Tháp đề nghị mở rộng phạm vi chi trả BHYT, bổ sung danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán từ trung ương đến cơ sở.

Người dân xếp hàng mua thuốc tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: TT

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do quỹ BHYT chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng.

Đối với thuốc tân dược, Thông tư 20/2022 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT đã quy định 1.037 hoạt chất/thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

"Danh mục này được quy định theo tên hoạt chất/thành phần, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại, qua đó tạo điều kiện để số lượng thuốc thành phẩm được BHYT chi trả thực tế đa dạng và phong phú hơn", bà Lan giải thích.

Cạnh đó, bà Lan cho hay danh mục thuốc cổ truyền, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền cũng rất rộng, gồm 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, được áp dụng thống nhất cho mọi tuyến khám chữa bệnh.

Hiện, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị.

Tháng 11-2024, Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; trong đó, quy định nguyên tắc và tiêu chí xây dựng, cập nhật danh mục, tỉ lệ, mức và điều kiện thanh toán thuốc.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết đang xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư 20/2022 nhằm tiếp tục mở rộng và cập nhật danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi chi trả của BHYT.