Báo động đỏ cứu bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ gan, sốc mất máu 25/12/2025 10:15

(PLO)- Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch nhanh, huyết áp tụt, ổ bụng chứa khoảng 3 lít máu do vỡ gan độ 4 sau tai nạn giao thông.

Ngày 25-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết nơi đây vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, giành lại sự sống cho bệnh nhân Trương Ngọc S (14 tuổi, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) bị vỡ gan, sốc mất máu.

Trước đó, em S được chuyển từ Trung tâm Y tế Hướng Hóa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lúc nửa đêm trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ gan, mất 3 lít máu được cứu sống. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân có biểu hiện sốc chấn thương mất máu rõ rệt: Da niêm mạc nhợt nhạt, bụng chướng căng, mạch nhanh yếu (125 lần/phút), huyết áp tụt còn 85/60 mmHg.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) toàn thân, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương gan phải độ 4, chấn thương lách độ 2, có nhiều máu trong ổ bụng.

Nhận định tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển lên phòng mổ.

Khi mở ổ bụng bệnh nhân, phẫu thuật viên ghi nhận lượng máu tự do trào ra khoảng 3 lít, gan tổn thương rất nặng, phân thùy 6 và 7 vỡ nát.

Trước tình thế nguy cấp, ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng giải phóng gan, kiểm soát chảy máu tạm thời bằng thủ thuật Pringle, tiến hành cắt bỏ các phần gan vỡ nát rồi khâu cầm máu và xử lý các tổn thương.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát sao tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Đến nay, sau 4 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, có thể ăn uống và trò chuyện.