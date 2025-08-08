Bệnh viện công lớn nhất khu vực Bình Dương cũ đổi tên 08/08/2025 12:25

(PLO)- Tên gọi mới của bệnh viện công lớn nhất khu vực Bình Dương cũ gắn với địa danh Bình Dương để người dân thuận lợi trong khám chữa bệnh.

Ngày 8-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chính thức thông báo đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương là bệnh viện công lớn nhất khu vực Bình Dương cũ. Ảnh: LÊ ÁNH

Trên các trang thông tin của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đăng thông báo, từ ngày 7-8, bệnh viện chính thức đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Trước đó, ngày 7-8, UBND TP.HCM có quyết định đổi tên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thành Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, trực thuộc Sở y tế TP.HCM.

Tên gọi mới này được nhiều người dân đồng tình, ủng hộ, vì đây là bệnh viện công lập lớn nhất tỉnh Bình Dương cũ. Tên gọi mới vẫn giữ được địa danh cũ để người dân khu vực Bình Dương dễ gọi, dễ tìm.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương mới đã xây dựng xong nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Bệnh viện đa khoa Bình Dương mới được khởi công hơn 10 năm nhưng vẫn chưa thể hoạt động. Ảnh: LÊ ÁNH

Bệnh viện có quy mô khoảng 1.500 giường, vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng. Dự án được khởi công vào cuối năm 2014 dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng vào cuối năm 2016.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, sau hơn 10 năm khởi công đến nay bệnh viện có quy mô lớn nhất ở khu vực Bình Dương cũ vẫn chưa thể hoạt động. Trong khi đó, bệnh viện cũ (quy mô 512 giường) vẫn đang quá tải.