Nhiều chính sách y tế nhân văn, người dân ấm lòng

(PLO)- Thời gian qua, TP.HCM đã có nhiều chính sách y tế mang tính đòn bẩy, góp phần vào định hướng dài hạn của ngành y tế trong kỷ nguyên mới.

Bà Nguyễn Mộng Huyền (65 tuổi, phường Chánh Hưng) nhiều năm sống chung với bệnh tăng huyết áp và tim mạch, phải thường xuyên tái khám, lấy thuốc định kỳ. Trước kia, nếu mỗi lần tái khám phải mất một buổi sáng thì nay bà đã có thể khám ở trạm y tế gần nhà, nhanh chóng và thuận tiện.

Nâng cao chất lượng sống cho người dân

“Từ khi TP.HCM triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, chúng tôi được chăm sóc sức khỏe chu đáo hơn. Chính sách này thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với sức khỏe và chất lượng sống của người già, tôi cảm thấy thật ấm lòng” - bà Huyền chia sẻ.

Người cao tuổi được chăm sóc tại cơ sở dưỡng lão trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Phó Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi TP.HCM, nhận định chương trình khám sức khỏe miễn phí là là chính sách nhân văn, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, thêm cơ hội đóng góp cho xã hội.

“Khi bước vào tuổi già, mỗi người có thể mắc ít nhất 2-3 bệnh. Hiện không ít người cao tuổi đang phải dựa vào con cháu về tài chính và sinh hoạt, trong khi bệnh tật ngày càng nhiều và phức tạp. Vì vậy, chính sách chăm sóc sức khỏe toàn diện, tầm soát định kỳ vừa giúp phát hiện sớm bệnh, vừa tạo tâm lý an tâm cho người già” - bà Lệ nhấn mạnh.

Cũng theo bà Lệ, nhiều người cao tuổi không có thói quen chủ động khám tổng quát định kỳ, chỉ khi bệnh nặng mới đến bệnh viện (BV), lúc đó điều trị sẽ khó khăn. Để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi từ tuyến cơ sở, hội sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động và quan tâm nhiều hơn tới những người khó khăn, neo đơn… Hiện các trạm y tế đã tổ chức khám tận nhà giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe, chủ động phòng bệnh.

Người cao tuổi được khám miễn phí tại trạm y tế phường tại TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sau 2 năm triển khai, đến nay chương trình khám miễn phí cho người cao tuổi tại TP.HCM đã thăm khám cho hơn 500.000 người, qua đó phát hiện hơn 49.000 ca tăng huyết áp (15%) và 26.400 ca nghi ngờ đái tháo đường (8%), phần lớn chưa được phát hiện trước đó, cung cấp dữ liệu quan trọng giúp ngành y tế xây dựng kế hoạch điều trị, quản lý bệnh mạn tính trong cộng đồng.

Do mắc bệnh xương khớp, đi lại khó khăn nên ông Huỳnh Văn Sơn (64 tuổi, phường Tân Sơn Nhất) thường đến BV Thống Nhất TP.HCM để châm cứu, xoa bóp, làm vật lý trị liệu. Nhờ được điều trị đúng cách, bệnh tình của ông cải thiện rõ rệt, song chi phí vẫn là nỗi lo canh cánh.

“Vừa rồi đọc báo thấy TP.HCM thống nhất hỗ trợ 100% BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi tôi mừng lắm, bởi năm 2026 là tôi đủ tuổi để được hưởng chính sách. Miễn BHYT sẽ giúp nhiều người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, nâng cao chất lượng cuộc sống hơn” - ông Sơn hồ hởi.

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc BV Thống Nhất TP.HCM, nhận định chính sách miễn 100% BHYT cho người cao tuổi của TP mang ý nghĩa nhân văn, kịp thời, giúp người dân giảm gánh nặng y tế. Quan trọng hơn là thể hiện sự trân trọng của TP đối với người cao tuổi vì khi được chăm lo đúng mức, họ sẽ trở thành nguồn lực quý của xã hội.

Tăng hỗ trợ khuyến khích sinh con

Theo số liệu cập nhật từ niên giám thống kê năm 2024, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở TP.HCM là 1,43. TP đang tiến tới giai đoạn già hóa dân số với số người cao tuổi nhiều nhất nước, cứ 100 người trẻ dưới 15 tuổi thì có 57,05 người cao tuổi.

Để khuyến khích sinh con, TP có nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể thông qua Nghị quyết 40/2024 và Nghị quyết 32/2025 của HĐND TP.

Nhằm giải quyết mức sinh thấp, TP.HCM đã có nhiều giải pháp thiết thực để khuyến sinh. Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Chị Phương Linh (35 tuổi, phường An Đông) từng được TP.HCM hỗ trợ 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Là nhân viên một hãng hàng không, công việc bận rộn khiến chị không khỏi đắn đo có nên sinh thêm. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình và chính sách hỗ trợ từ công ty, vợ chồng chị quyết định có thêm thành viên mới.

“Ở nơi tôi làm việc, chị em có con dưới một tuổi được miễn trực đêm, giảm giờ làm. Nay tôi còn được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng từ TP, điều này thể hiện sự quan tâm của chính quyền cũng như động viên tôi và những phụ nữ khác mạnh dạn sinh đủ hai con” - chị Linh chia sẻ.

ThS Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, cho biết theo Nghị quyết 32/2025, TP.HCM đã nâng mức hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi lên 5 triệu đồng (Nghị quyết 40/2024 là 3 triệu đồng). Qua rà soát, TP có hơn 17.000 phụ nữ thuộc diện thụ hưởng.

Thông qua Nghị quyết 40/2024 và Nghị quyết 32/2025 của HĐND TP, TP.HCM đã tăng tiền hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi từ 3 lên 5 triệu đồng. Ảnh minh họa: CHÍNH HUY

Đáng nói, đây chỉ là một trong số các giải pháp của TP trong đề án chăm sóc sức khỏe toàn diện giai đoạn 2025-2030, trong đó có hỗ trợ khám sức khỏe tiền hôn nhân, tiêm phòng cho phụ nữ trước mang thai, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, miễn học phí các cấp học…

“Những chính sách này nhằm khuyến khích người dân kết hôn, sinh con, góp phần giải quyết tình trạng mức sinh thấp, hướng đến sự phát triển bền vững của TP.HCM. Bên cạnh đó, TP đang nỗ lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà cửa, thuế thu nhập cá nhân... để các cặp vợ chồng trẻ yên tâm sinh con và sinh đủ hai con” - ông Trung nói thêm.

Mỗi năm, ông Nguyễn Văn Thông (63 tuổi, ngụ phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) dành 1-2 triệu đồng để đi khám sức khỏe định kỳ. Đây là khoản tiền không nhỏ đối với một ngư dân nhưng cũng chỉ đủ làm các xét nghiệm thông thường. Bởi vậy, khi nghe nói sắp tới toàn dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần, ông Thông mừng lắm. Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: BVCC Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho hay đơn vị đang tham mưu Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng triển khai các nội dung tại Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Sắp tới, ngay sau khi có thông tư hướng dẫn từ Bộ Y tế, sở sẽ triển khai thực hiện trên toàn TP. “Nghị quyết 72 cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước trong chăm lo sức khỏe nhân dân, nhất là chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động. Từ đó tiết giảm chi phí khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân” - bà Thủy nói. TẤN VIỆT