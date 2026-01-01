Mục tiêu cao nhất là chăm sóc sức khỏe người dân 01/01/2026 07:21

(PLO)- Cam kết xuyên suốt của ngành y tế TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới là lấy người dân làm trung tâm và sức khỏe người dân làm mục tiêu cao nhất.

Sau sáp nhập, ngành y tế TP.HCM đứng trước yêu cầu rất cụ thể: Làm sao để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế tương xứng, thu hẹp khoảng cách giữa trung tâm và vùng xa. Đây không chỉ là bài toán tổ chức hệ thống, mà còn là trách nhiệm bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân.

Thời gian qua, Sở Y tế TP đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực y tế tại các địa bàn mới sáp nhập với tinh thần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần dân hơn, giảm tối đa việc người bệnh phải di chuyển xa, đặc biệt trong tình huống cấp cứu hoặc điều trị chuyên khoa.

Bệnh viện Từ Dũ Cơ sở 2 có sự phối hợp chuyên môn từ tám bệnh viện đầu ngành TP. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Một trong những mốc nổi bật là đưa vào hoạt động BV Từ Dũ Cơ sở 2 tại xã Cần Giờ. Trong đó, BV Từ Dũ giữ vai trò điều phối chính, phụ trách chuyên khoa Sản - phụ khoa, đồng thời phối hợp với nhiều BV chuyên khoa khác như Lê Văn Thịnh, Nhi đồng Thành phố, BV Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da Liễu, Phục hồi chức năng - Bệnh nghề nghiệp và Y học cổ truyền.

Nhờ mô hình liên kết này, BV Từ Dũ Cơ sở 2 vận hành như một BV đa khoa hoàn chỉnh, người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn ngay tại địa phương. Việc này mở ra hướng đi mới trong tổ chức mạng lưới y tế TP.HCM theo mô hình đa cực, liên kết đa chuyên khoa - đa BV, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có để phục vụ người dân công bằng, hiệu quả hơn.

Song song đó là sáp nhập BV đa khoa Sài Gòn vào BV Nhân dân Gia Định từ ngày 1-1-2026. Theo định hướng, BV đa khoa Sài Gòn sẽ trở thành Cơ sở 2 của BV Nhân dân Gia Định, hướng đến mục tiêu xây dựng trung tâm cấp cứu chuyên sâu tại khu vực trung tâm TP.HCM, người dân khi đến khám ở cơ sở nào cũng đều được hưởng chất lượng dịch vụ tương đương.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng chú trọng củng cố năng lực y tế tại các địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ).

Cụ thể, BV Nhân dân Gia Định được phân công hỗ trợ toàn diện BV Đa khoa Vũng Tàu, BV Nhân dân 115 hỗ trợ BV Đa khoa Bà Rịa. Các BV đầu ngành của TP.HCM tiếp tục hỗ trợ BV đa khoa Bình Dương… Việc sắp xếp, sáp nhập và phân công hỗ trợ được thực hiện theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân.

Ngành y tế TP xác định mục tiêu cuối cùng của mọi nỗ lực tổ chức, sắp xếp lại hệ thống y tế là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, bảo đảm người dân TP dù ở trung tâm hay khu vực xa đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn và kịp thời.

Đây là cam kết xuyên suốt của ngành y tế TP trong giai đoạn phát triển mới, lấy người dân làm trung tâm và sức khỏe người dân làm mục tiêu cao nhất.